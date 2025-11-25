75-letnia pacjentka okradziona na SOR-ze

Starsza pani została przetransportowana do szpitala w Stargardzie. Na SOR została okradziona przez kloszarda.

Starsza, 75-letnia pacjentka została okradziona podczas pobytu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Stargardzie. Do zdarzenia doszło 6 listopada, o czym poinformowała nas zaniepokojona wnuczka kobiety.

REKLAMA

– Moja babcia została przewieziona transportem medycznym ze Szczecina do Stargardu, gdzie trafiła do SOR-u – relacjonuje pani Sylwia, nasza Czytelniczka. – Jej rzeczy, położone obok na krześle, zniknęły. Babcia jest niepełnosprawna i niekontaktowa. Okazało się, że ukradł je bezdomny. Jestem oburzona tą sytuacją.

Stargardzki szpital potwierdza, że doszło do kradzieży, i wyraża ubolewanie.

– Potwierdzam kradzież rzeczy pacjentki pozostawionych przez personel transportu medycznego, lecz nieprzekazanych naszym pracownikom – informuje Rafał Dziubek, pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. – Po udzieleniu pomocy pacjentka została odwieziona do domu, zaś jej rzeczy nadal leżały na krzesłach. Po zgłoszeniu przez rodzinę wszczęliśmy działania mające na celu ich odnalezienie i wyjaśnienie sprawy.

Analiza monitoringu wykazała później, że za kradzież odpowiada znany miejscowym służbom bezdomny, często trafiający na SOR w stanie upojenia alkoholowego.

– Ubolewamy, że pacjenci oraz ich bliscy są narażeni na obecność i działania osób nieuczciwych – podkreśla dyrektor Dziubek. – Naszym głównym obowiązkiem jest opieka nad chorymi, a za rzeczy pozostawione poza depozytem nie odpowiadamy. Informacja o tym znajduje się w widocznym miejscu. Jeśli rodzina uważa, że sprawa powinna zostać wyjaśniona dalej, może złożyć zawiadomienie na policję i wniosek o ściganie sprawcy. ©℗

Tekst i fot. (w)

REKLAMA