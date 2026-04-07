Sonda. Zmiany w egzaminie na prawo jazdy w 2026 r.

Stanisław Pietrzykowski – Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od decyzji kierowcy i to one są kluczowe. Uważam, że niektóre starsze rozwiązania — jak egzamin na placu manewrowym — powinny pozostać. Uczą one podstaw kontroli nad pojazdem jeszcze przed wyjazdem na ruchliwe ulice, a to fundament, który najlepiej zdobywać pod okiem instruktora. Prawo jazdy od 17 lat? Moim zdaniem to niekonieczne — wręcz podniósłbym ten wiek, bo z czasem rośnie świadomość w ruchu drogowym. Dlatego apeluję do kierowców o rozwagę oraz szczególną ostrożność wobec pieszych na przejściach.

Piotr Jagiełło - Nowe przepisy dotyczące egzaminu na prawo jazdy i obniżenia wieku kierowców najlepiej zweryfikuje praktyka. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało w marcu 2026 roku istotne zmiany, m.in. likwidację egzaminu na placu manewrowym — trudno dziś jednoznacznie ocenić, czy to dobre rozwiązanie przypadku młodych kierowców kluczowa będzie rola rodziców i opiekunów. To oni powinni zadbać o rzetelną naukę jazdy — nie tylko na osiedlu, ale także w ruchu miejskim, zawsze pod czujnym okiem doświadczonej osoby. Zmiany w przepisach są potrzebne, ale muszą iść w parze z odpowiedzialnością za ludzkie życie. Przy okazji, pozdrawiam żonę Eleonorę i córkę Klaudię i proszę, by uważały na drodze w trakcie jazdy.

Pan Sławomir — Z tego, co wiem, w Polsce egzamin na prawo jazdy można zdawać od 16. roku życia — sam kiedyś go zdałem i nadal je posiadam. Nowe przepisy oceniam pozytywnie, o ile idą w parze z odpowiednim nadzorem. Ważne, by młodzi kierowcy stopniowo zdobywali doświadczenie pod okiem bardziej doświadczonych osób, zamiast testować swoje możliwości. Uważam też, że egzamin na placu manewrowym to anachronizm — nie przygotowuje do realnej jazdy w ruchu w mieście.

Fabian Kalinowski - Jestem w trakcie robienia prawa jazdy. Jazda idzie mi całkiem dobrze, gorzej z przepisami, ale to kwestia czasu, bym sobie je dobrze przyswoił. Jako przedstawiciel młodego pokolenia uważam, że egzamin na placu manewrowym powinien jednak pozostać, bo pozwala opanować podstawowe manewry. Dodałbym też jazdy na kontrolowanych torach poślizgowych, gdzie pod okiem instruktora można byłoby nauczyć się reagowania w trudnych warunkach, np. śliskiej nawierzchni, czy podczas ulewy. Obniżenie wieku oceniam pozytywnie, ale ważna jest odpowiedzialność młodych kierowców.

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

