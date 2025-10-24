Sobotnie utrudnienia w komunikacji i ruchu

Fot. Dariusz Gorajski/archiwum

W dniu 25 października w godzinach 11:45-13 ulicami Szczecina przejdzie Marsz Różowej Wstążki. Przewidziane są utrudnienia w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym – poinformował Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

REKLAMA

Trasa marszu będzie przebiegać ulicami: pl. Armii Krajowej (początek przy pomniku Gryfa Pomorskiego) – al. św. Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – pl. Lotników – Kaszubska – Bałuki – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – Małopolska (zakończenie pod Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza).

Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu wymienionych ulic. Utrudnienia dotyczyć będą linii tramwajowych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 oraz linii autobusowych nr: 74, 76, 86, 87, A, B i C. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.

(d)

REKLAMA