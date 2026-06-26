Sobota w ogrodzie, czyli serca dla łap

To szansa na coś dobrego, a nawet pysznego. Dla wielu - szczególnie szczecińskich zwierzolubów - jedyna i niepowtarzalna. Już w sobotę w przyjaznym ogrodzie przy ul. Beyzyma staną kramy z unikalnym rękodziełem, wypiekami, deserami, napojami oraz akcesoriami dla psa i kota. Dochód z nich będzie miał wymiar charytatywny: wesprze czworonożnych podopiecznych szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

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Ogrodowe przyjęcia w TOZ mają już swoją tradycję i spore grono zaprzyjaźnionych bywalców. Na hasło „pomóż nam pomagać” otwierają się serca, a na widok słodkości i morza ofert jarmarkowych kramów - pięknych rzeczy i pyszności - także portfele. Jak zawsze w szczytnym celu, czyli na ratowanie, leczenie i utrzymanie czworonożnych TOZiaków.

Tym razem jednak będzie można liczyć nawet na… Miłość od pierwszego wejrzenia. TOZ będzie bowiem przedstawiał i polecał do przygarnięcia swych szczególnych rezydentów.

- Najważniejszą częścią dnia będzie możliwość spotkania i pokochania naszych wspaniałych psiaków. Kto wie, może to właśnie w sobotę znajdziesz przyjaciela na całe życie? - zachęca Marlena Sobczak, inspektorka TOZ. - Będą z nami cudowni psiaki, które już chwilę czekają na dom w TOZie, czyli Kora, Malwinka oraz Maksio. Będą też ostatnio odebrane interwencyjnie z pseudohodowli, które dzielnie uczą się nowego, lepszego życia - urocze pudelki Pudliszka, Król Lew i Chopin, a także słodkie sznaucerki Pieprz, Vera oraz Beta.

Kawiarenka pod chmurką, targ pełen niespodzianek i sympatyczne zwierzaki - już od godz. 10 w sobotę (27 czerwca).

„Pomóż nam pomagać: przyjdź, zjedz coś dobrego, kup wyjątkową rzecz i wesprzyj czworonogi” - do odwiedzenia przyjaznego ogrodu przy ul. Bezyzyma zachęca szczeciński TOZ. ©℗

(an)

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