Ruszyło Regionalne Centrum Komunikacji. Szczeciński oddział dołącza do ogólnopolskiej sieci

We wtorek 9 czerwca otwarto w Szczecinie Regionalne Centrum Komunikacji - miejsce, które będzie służyło wsparciem w komunikacji osobom niepełnosprawnych, głuchoniemym, z autyzmem etc. Fot. Agata JANKOWSKA

Regionalne Centrum Komunikacji to miejsce stworzone z myślą o dostępności, samodzielności i realnym wsparciu komunikacyjnym osób z niepełnosprawnościami. Takie placówki funkcjonują już w kilkunastu miastach w Polsce, teraz kolejną otwarto w Szczecinie przy Alei Piastów 22. Wsparcie uzyskają tam zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością intelektualną i takie, które wykazują szczególne potrzeby w zakresie komunikacji. Placówka oferuje nowoczesne i łatwo dostępne rozwiązania.

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Zadaniem Regionalnego Centrum Komunikacji jest ułatwienie porozumiewania się przez osoby z niepełnosprawnościami. W tym celu pracownicy jednostki świadczą takie usługi jak: tłumaczenia z i na język migowy (online i stacjonarnie), tłumaczenia tekstów i nagrań PJM, wsparcie tłumacza-przewodnika dla osób głuchoniewidomych czy transkrypcję mowy na tekst. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć także na przygotowanie dokumentów - wydruków w alfabecie Braille'a, plików cyfrowych czy nagrania tekstu w pliku dźwiękowym.

Usługi RCK skierowane są do osób głuchych i słabosłyszących, głuchoniewidomych, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego, w spektrum autyzmu czy też do osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się. RCK działa stacjonarnie w siedzibie, ale również zdalnie i online. Osoby korzystające ze wsparcia mogą spotkać się z tłumaczami i specjalistami oraz skorzystać z usług dopasowanych do ich potrzeb.

- Projekt stworzenia Centrum wynika z konieczności zaspokojenia potrzeb w zakresie komunikacji osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi osobami - zgodnie z zapisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Celem Centrum jest zmniejszenie barier komunikacyjnych oraz zapewnienie wsparcia m.in. osobom głuchym, niewidomym, głuchoniewidomym oraz z niepełnosprawnością intelektualną - informuje Zenon Iskra, dyrektor RCK Szczecin.

- To istotne społecznie, abyśmy osoby wykluczone z bezpośredniej komunikacji werbalnej, cyfrowej, czy związane z niepełnosprawnością intelektualną, zaprosili do swojego świata. Te osoby muszą mieć prawo takiego samego standardu, jak osoby sprawne. Dlatego tak ważne jest to Centrum, bo tutaj są fachowcy, którzy pomagają w komunikacji, zapewniając specjalny sposób tłumaczenia, czy specjalne ekrany dotyczące ostrości, czy jasności. Na pewno też zawsze znajdą wsparcie psychologiczne i odpowiedź, co zrobić w sytuacjach, kiedy ta komunikacja nie wychodzi - powiedział Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 10.06.2026 r.

Agata Jankowska

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