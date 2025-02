Zimowa chwila w Szczecinie. Rzadki widok, który wkrótce zniknie

Fot. Dariusz Gorajski

Biała zima w Szczecinie to coraz rzadszy widok, a śnieżne krajobrazy utrzymują się tu tylko przez krótką chwilę. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do łagodnych zim, dlatego każda okazja, by zobaczyć miasto w białej odsłonie, jest wyjątkowa.

Śnieg przykrył dachy i ulice, już niedługo wszystko wróci do typowej dla Szczecina zimowej szarości. Prognozy na przyszły tydzień zapowiadają nawet 8 stopni na plusie, co oznacza, że ta zimowa sceneria wkrótce zniknie. To dobry moment, by wybrać się na spacer i nacieszyć się rzadkim urokiem śnieżnego Szczecina, zanim biel ustąpi miejsca przedwiośniu.

(dg)