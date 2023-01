Śmietnisko posprzątane. Inne miejsca też czekają na reakcje

Kilka dni temu zamieściliśmy w naszej gazecie i na stronie 24kurier.pl zdjęcie śmieci zalegających na trawniku u zbiegu pl. Rodła i ul. Matejki w Szczecinie. Widok kłuł w oczy przechodniów od dawna. Jest reakcja – w miniony czwartek bałagan został posprzątany.

Zdjęcie wywołało wiele komentarzy. Internauci zwracali uwagę na inne zaśmiecone tereny: „Przejdźcie się wzdłuż Malczewskiego od Wyzwolenia do Matejki i zobaczcie co tam się dzieje”, „Skandal. Centrum miasta. Podobnie Jagiellońska od Wojska Polskiego do pl. Zamenhofa”, „W centrum wszystko rośnie: ruch samochodowy, przestępczość, masa brudu, liczba pijaków, wielkość dziur w chodnikach, oraz liczba niezakończonych inwestycji”, „Przyjedźcie do nas na podwórko na Niemcewicza 1-6. Bałagan od dwóch miesięcy, gabaryty, gruz, kartony, kanapy i góra innych śmieci (…). Śmieci zajmują 1/8 podwórka, wcześniej mieliśmy plagę szczurów i myślę że zaraz będzie to samo”. Wszystkie te miejsca też czekają na reakcje gospodarzy terenu.

(K)