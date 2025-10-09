Zderzenie w Tanowie. Uszkodzone cztery samochody, dwie osoby w szpitalu

Fot. KP PSP w Policach

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych i uszkodzenia kolejnych dwóch zaparkowanych przy drodze doszło w czwartek na ul. Szczecińskiej w Tanowie (gmina Police).

REKLAMA

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 40-letnia kobieta kierująca pojazdem marki KIA jechała przez Tanowo od strony Dobieszczyna w kierunku Pilchowa.

- W trakcie manewru zmiany kierunku poruszania się nie ustąpiła ona pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki Ford poruszającemu się z przeciwnego kierunku, który w momencie kontaktu z pojazdem marki KIA zahaczył stojące poza drogą publiczną dwa inne pojazdy marki Skoda i Volkswagen - powiedziała nam sierż. Kornelia Staniszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Funkcjonariusze przebadali uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że byli trzeźwi.

Kobieta wiozła samochodem dwoje dzieci w wieku 14 lat i 12 miesięcy. Zarówno ona, jak i jej 14-letni syn, po zdarzeniu uskarżali się na ból w okolicach barku i kolana. W związku z tym zostali przewiezieni na badania do szpitala.

Po południu na miejscu pracowali jeszcze policjanci, którzy ustalają okoliczności i przebieg zdarzenia. Zadysponowane zostały do niego służby: OSP Tanowo, KPP Police, Straży Miejskiej w Policach, Zespół Ratownictwa Medycznego i Państwowa Straż Pożarna w Policach.

- Działania zastępów przybyłych na miejsce polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu zasilania w pojazdach oraz zabezpieczeniu płynów eksploatacyjnych wyciekających z samochodów - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

(k)

REKLAMA