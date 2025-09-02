Wypadek pod Sownem. Dwie osoby poszkodowane (akt. 1)

Fot. OSP Sowno

Na drodze powiatowej niedaleko Sowna przy wiadukcie nad Iną w gm. Stargard doszło dzisiaj po południu do wypadku drogowego. Fiat panda zderzył się z dostawczym mercedesem.

Dwie osoby są poszkodowane, w tym kierowca mercedesa. Doznał on m.in. rany ciętej kolana. Jeden pas jest wyłączony z ruchu. Drugim można poruszać się wahadłowo. Na miejscu działają strażacy z OSP w Sownie i Żarowie oraz strażacy z KP PSP Stargard. Przyjechały też dwa zespoły ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia bada stargardzka policja.

– Z wstępnych informacji wynika, że kierowca fiata na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z mercedesem – informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z KPP Stargard.

– Przed naszym przyjazdem na miejscu jako jedni z pierwszych wsparcia poszkodowanym udzielali strażacy z OSP Grzędzice, którzy wracając z pracy zauważyli wypadek – informuje OSP Sowno.

(wm)