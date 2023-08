Śmierć salezjanina. Prokuratura Okręgowa przejęła śledztwo

Radna udostępniła wpis wspomnianej kobiety: „Pedofil na plaży w Świnoujściu! Pedofil ksiądz ze Szczecina! Masturbował się przy mojej córce! Rodzice, bądźcie czujni. Do czasu przyjazdu policji został zatrzymany przeze mnie i jednego z przechodniów. Policji powiedział, że podniecił się na widok morza. Udostępniam zdjęcie tej kur…” – napisała kobieta. Radna Jackowski dodała komentarz: „Na zdjęciu ksiądz Piotr Ziółkowski, katecheta w SP16 oraz przedszkolu odpowiedzialny za przygotowanie do I komunii św. i bierzmowania w parafii MB Różańcowej na Gumieńcach. Tłumaczył się, że podnieca go widok fal. Podobno ukarany tylko mandatem”.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Podwójne standardy 2023-08-23 15:50:26 A co z pewnym redaktorem z Radia Szczecin o inicjałach T. D.? Czy jest prowadzone przeciwko niemu śledztwo?

Heniek 2023-08-23 15:49:22 Obieuję, że jeśli trafię na księdza pedofila zrobię dokładnie to samo. Dominika Jackowski dała przykład jak postępować że zboczeńcami w sutannach.

Alex 2023-08-23 15:45:49 Po co marnować publiczne pieniądze. Po śmierci sprawcy raczej umarza się postępowania karne.

Dobrze, że 2023-08-23 15:40:31 prokuratura prześwietli zachowanie Jackowski. Nie potrzebujemy mącicielek, hejterek w naszym społeczeństwie. Niech w końcu lewactwo zacznie się nadziewać na dzidy, które sami w społeczeństwo wycelowali.

Oni 2023-08-23 15:25:18 Oni mają się niewinnych.PO tak ma.Ten który opiekował się dzieckiem posłanki też był znany ze swych dewiacji.A jednak powierzyła mu opiekę bo musiała jeździć na spedy KOD u.To poseł PO ujawnił dane ale jak zwykle winien PiS. Partia Obłudy.

@ @takpytam 2023-08-23 15:14:57 o to to, tak dokładnie! szkoda że niejakiego Krzysztofa F. nie obsmarowała pani Jackowski z podaniem wizerunku i miejsca pracy w urzędzie marszałkowskim! no ale to jej kolega z partii więc chyba nie wolno jej

@@tak pytam 2023-08-23 15:12:54 Właśnie, w ogóle nie chcieli nikogo ostrzegać przed tym człowiekiem mimo że był właśnie specjalistą do spraw kontaktów z młodzieżą. O narkotykach i specjalnych randkach w ciemno też nie zapominajmy

@tak pytam 2023-08-23 14:55:14 Tak. Zaraz po tym jak członkowie PO opublikują dane prawdziwych pedofili i gwałcicieli dzieci z własnych szeregów. Jeden taki został skazany, a nikt się nie kwapił, żeby obwieścić to światu na swoim faceboku. Ani przed skazaniem, ani po.

@@Jasne 2023-08-23 14:36:59 W sprawie samobójstw to PO ma inną narrację, że to niewinnych ludzi popycha duszna atmosfera pisowskiego zamordyzmu gdzie nikt nie może być sobą a zwłaszcza na tranzycję albo na tęczowo. Teraz piszesz że nikt niewinny nie popełnia samobójstwa. No to jak to jest w końcu z tym zaszczuwaniem? Narracja wam się sypie zamiast się powstrzymać od głupich komentarzy i uszanować śmierć człowieka, któremu nic nie udowodniono to musicie bezmyślnie trollować

Brawo Pani Dominiko 2023-08-23 14:34:22 Pani Dominice Jackowski należy się medal z wyróżnieniem za wyeliminowanie z życia publicznego potencjalnie niebezpiecznego degenerata, który miał kontakt z małymi dziećmi. A że popełnił samobójstwo, to już kwestia jego sumienia.

tak pytam 2023-08-23 14:29:22 Czy prokuratura rozszerzy również postępowanie o wątek doprowadzenia do samobójstwa syna znanej szczecińskiej parlamentarzystki PO przez osoby związane z PiS?

@Jasne 2023-08-23 14:22:36 Jasne to jest tylko to, że pan ksiądz popełnił samobójstwo i tyle. Gdyby był niewinny to nie przyjąłby ani mandatu, ani tym bardziej nie dopuściłby, żeby zwykły maszynista miał przez niego traumę do końca życia. Osoba wierząca i nie mająca nic do ukrycia, żyjąca w zgodzie z wiarą nie rzuca się pod pociąg...Tu nie ma nic do rzeczy upublicznienie osoby. Wyszedłby do ludzi i powiedział jak było ale widocznie nie miał nic do powiedzenia skoro mandat przyjął. I to jest fakt

Immunitet 2023-08-23 14:19:11 Pewnie zaraz wystartuje do Sejmu lub Senaty z listy PO , żeby otrzymać immunitet

po co śledztwo 2023-08-23 14:14:44 Nikt nad tą kreaturą płakać nie będzie. Jednego zagrożenia dla dzieci mniej.

,@jasne 2023-08-23 14:01:51 Niby jasne ale żonę Kalisza w sadzie wybronili że niby była pijana ale jechała prosto a Kozidrak wybronili że piosenki śpiewa. Lepiej dokładnie pozbierac puzzle