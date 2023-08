Po burzy w internecie. Ksiądz z Gumieniec nie żyje

Sprawa wywołała burzliwą dyskusję na gumienieckich forach i grupach. Nawoływano do interwencji w szkołach, w których ksiądz przygotowywał dzieci do Pierwszej Komunii i bierzmowania oraz do wypisywania dzieci z lekcji religii.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Dramat 2023-08-19 21:29:12 Pani radna. Wstyd. Tyle w temacie. Jesteś po prostu obrzydliwa.

do - Ewa 2023-08-19 21:25:19 Pani Ewo, jak już pisze Pani komentarze, to proszę sprawdzić prawidłową pisownię, żeby się nie ośmieszać nawet przed dziećmi z podstawówki. Podpowiadam pisownię - "niewinny", "dostałby", "nieważne", "niewiniątko". Aż cztery błędy w tych pięciu zdaniach. Ojojoj.

F*****CK 2023-08-19 21:22:16 W zasadzie nic dziwnego. Zachowania typowe dla tego środowiska. Co zastanawia, dlaczego policjanci nałożyli za tamten czyn na niego mandat? O ile się nie mylę, jest to przestępstwo. Gdyby walił sobie na oczach dorosłych, mogli tak zakończyć. W przypadku dzieci, kwalifikacja prawna się zmienia.

Gościówa 2023-08-19 21:20:37 Czy salezjanie modlili się za zaszczutego chłopca i prosili o wsparcie dla jego rodziny? Mam nadzieję, że prokuratura sprawdzi czy wcześniej ksiądz nikogo nie skrzywdził.

Aro 2023-08-19 21:16:43 Jak widać w PO służą ludzie o niskiej kulturze osobistej. Dla swoich niskich pobudek osobistych, kariery i kasy potrafią poświęcić człowieka. Co kolwiek uczynił ten człowiek - ksiądz powinien odpowiadać przed instytucjami (policja, sądy....). Pani Jackowska zwykłe Dno !!!

Brawo 2023-08-19 21:16:14 Słuchajcie janusze Ja żyję 50 lat i nikt mi nie zrobił w kościele coś złego. A bywałam tam często. A u Was nie znajduje się nikt kto żle coś robi?? Akurat śmieszny Januszu nie masz racji.bo jak jesteś ciepły to cb też jadą

Opiłowali księdza. 2023-08-19 21:13:30 .

ya 2023-08-19 21:13:08 kolejny człowiek nie żyje, bo go media zaszczuły. Wszystkie jak jeden mąż to kopiowały, radio zet, onet itd. Spuścić to wszystko i zalać a mediaworkerów do uczciwej pracy.

Lincz Jackowski 2023-08-19 21:09:07 Dlaczego patoradna Dominika Jackowski skasowała już wszystkie wpisy, które rozpowszechniała? Czyżby liczyła od samego początku na śmierć i jak odwaliła robotę to zaciera ślady? No dlatego to skasowała? Masz to czego chciałaś, zadowolona jesteś?

akr 2023-08-19 21:08:19 Pani radna powinna natychmiast wylecieć z KO. Zrobiła świństwo ujawniając imię i nazwisko księdza. Powinna także stanąć przed prokuratorem.

Am 2023-08-19 21:05:53 Nienawiść tych ludzi opętała, nienawiść. I oni spoceni pchają sie do władzy. Jakie rządy by nas czekały gdybyśmy ich nie zatrzymali? Musimy ich zatrzymać 15 pażdziernika by zapomnieli o powrocie do rządzenia Polską

Ewa 2023-08-19 21:05:46 Gdyby byl nie winny nikt by go nie oskarżał. Nie dostal by mandatu. Nie wazne dzieci czy dorośli. Na plaze idzie sie odpoczac a nie onanizować !!!! Nie rob z niego nie winiatka!!!! 🤮

Sławomir zalecał? 2023-08-19 21:05:08 Dominika Jackowski skutecznie piłuje.

Precz 2023-08-19 21:03:55 Radna ma krew na rękach!

Do Brawo 2023-08-19 21:03:50 To samo pisałeś o Dymerze? Albo Paetzu? Czy Wesołowskim? Też nagle sobie umierali, akurat przy oskarżeniu o pedofilię.

Janusz 2023-08-19 20:59:27 Niesprawdzone info....ale sprawdzone info to było o synu posłanki tak??? Ty gnido dwulicowa. Tasowal się na plaży i dzieci nie było? Pokaż mi plaże w wakacje bez dzieci!!! Tylne w temacie wiarygodności policji!