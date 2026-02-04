Śmiałkowie wchodzą na lód. Policja apeluje

Jezioro Miedwie cieszyło się w miniony weekend dużym powodzeniem. Fot. Internautka

Policjanci ze Stargardu prowadzą działania profilaktyczne, których celem jest przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu i ostrzega przed zagrożeniami związanymi z zimowym wypoczynkiem.

Mimo że okoliczne jeziora pokryła gruba warstwa lodu, funkcjonariusze zdecydowanie odradzają wchodzenie na zamarznięte akweny. Niestety w miniony weekend odnotowano liczne przypadki lekceważenia tych ostrzeżeń. Śmiałkowie jeździli na łyżwach po jeziorach Miedwie, Starzyc i Ińsko, w Chociwlu spacerowicze i amatorzy łyżwiarstwa nie zważali na zimowe warunki. Internauci informowali nawet o sytuacjach skrajnych. W jednym z przypadków osoba wjechała na lód samochodem.

– Pierwszy raz widzę tak zamarznięte nasze jezioro Miedwie – opowiada pani Sylwia. – Ludzie spacerowali po lodzie z dziećmi, z psami, jeździli na łyżwach.

Podczas spotkań profilaktycznych policjanci przypominają dzieciom i młodzieży o bezpieczeństwie w czasie zabaw na świeżym powietrzu, w domu oraz w miejscach publicznych. Szczególną uwagę zwracają na sytuacje, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

KPP Stargard przypomina, by nie wchodzić na zamarznięte jeziora, stawy, rzeki i inne akweny, nie zjeżdżać na sankach w miejscach niedozwolonych, szczególnie w pobliżu ulic, nie rzucać śnieżkami z lodem lub twardymi przedmiotami.

– Apelujemy do dzieci, młodzieży oraz rodziców o rozwagę i odpowiedzialność – mówi asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policjanci apelują również o noszenie elementów odblaskowych po zmroku oraz zachowanie ostrożności podczas zimowych aktywności sportowych. ©℗

