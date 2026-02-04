Szukał go szczeciński sąd

SOK-istów wezwano do leżącego mężczyzny. Fot. KG SOK

Na stacji kolejowej w Stargardzie funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz policji zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Dzięki szybkiej reakcji służb 41-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego został skutecznie ujęty.

Do zatrzymania doszło wieczorem 27 stycznia br., gdy dyżurny Posterunku Straży Ochrony Kolei w Stargardzie odebrał zgłoszenie od jednego z podróżnych. Informacja dotyczyła mężczyzny leżącego na peronie. Na miejsce natychmiast skierowano wspólny patrol SOK oraz policji.

Jak poinformował st. insp. Piotr Żłobicki, funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pomocy, a następnie sprawdzili jego dane w policyjnych systemach informacyjnych. W trakcie czynności ustalono, że 41-latek jest osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości. Został zatrzymany i, zgodnie z obowiązującym nakazem, przekazany patrolowi Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Mężczyzna trafi do Zakładu Karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.©℗

