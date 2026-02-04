Przedsiębiorcy nagrodzeni za innowacje i zaangażowanie

Utytułowani Liderzy Stargardzkiego Biznesu Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Stargardzkie Centrum Kultury stało się w piątkowy wieczór miejscem spotkania lokalnego biznesu. Podczas Stargardzkiej Gali Przedsiębiorczości nagrodzono firmy i osoby, które w minionym roku w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta.

Najważniejszym punktem wydarzenia było wręczenie Nagrody im. Sławomira Pajora dla Stargardzkiego Przedsiębiorcy Roku. Kapituła doceniła w tym roku dwie firmy. Pierwsza to EcoReadyBath z siedzibą w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.

– Jesteśmy firmą z kapitałem polskim, musieliśmy dotrzeć do skali, w której fabryka będzie rentowna – mówił podczas gali Bartłomiej Szejny. – Po 6 latach pracy dotarliśmy do takiego momentu. Zatrudniamy obecnie w grupie 300 osób, hala, którą zbudowaliśmy ma hektar. W tym roku kończymy kolejną inwestycję.

Przedsiębiorcą Roku została też firma Nolato z kapitałem skandynawskim.

– To zasługa całego zespołu, każdy pracownik dołożył do tego sukcesu swoją cegiełkę – mówił reprezentujący firmę Dawid Urbański. – Cieszę się, że na tej nieruchomości w Stargardzie dalej będziemy mogli rozwijać technologie medyczne dzięki światowej klasy partnerami. Dziękuje miastu za stworzenie takiego przyjaznego ekosystemu dla przedsiębiorców.

Podczas gali uhonorowano także kolejne Stargardzkie Produkty Lokalne, promujące jakość, innowacyjność i rzemiosło wywodzące się z miasta. W kategorii Debiut Roku nagrody otrzymali: Kruche Babki Adriana Trela – autorska usługa tworzenia słodkich stołów na wesela, wydarzenia firmowe i uroczystości okolicznościowe, Bazar Stargard sp. z o.o. za inicjatywę Bazar Stargard oraz Pracownia Smaków 25 Metrów Andrzeja Kwiatkowskiego, oferująca lokalny catering.

Tytuł Stargardzkiego Produktu Lokalnego przyznano natomiast firmom i instytucjom, które od lat budują zaufanie klientów. Wśród nagrodzonych znalazł się Browar Stargard za piwo bezalkoholowe M350, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ozimek” za kiełbasę „Dobrej roboty”, REDO Systemy Przemysłowe za wałki z włókniny mini brush do szlifowania metali oraz Apteka Nowa Danuty i Jerzego Waliszewskich, doceniona nie tylko jako placówka ochrony zdrowia, ale również za aktywność społeczną właścicieli.

Nowością tegorocznej edycji były Gwiazdy Stargardzkiego Biznesu. Te wyróżnienia trafiły do Bogdana Andrusieczki (Marbud Sp. z o.o. i Eurotermika), Mirosława Rybkowskiego (Pesta2) oraz Bjoerna Reidhava (Radiometer).

– Gratuluję wam niesamowitej odporności, że potraficie wytyczać sobie cele i nimi podążać oraz konsekwencji – mówił podczas gali, 30 stycznia, Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Także Stargardzka Izba Gospodarcza jak co roku uhonorowała swoich członków. Tytuły Lider Stargardzkiego Biznesu otrzymały: Agrodolinka, Alicja Ławniczak, Danuta Morawiak Doradztwo Finansowe, Event Kolektyw, Zmarzlik sp. z o.o.

W kat. produkt/usługa roku nagrodę otrzymał Bazar Stargard. Inwestorem Roku została firma Marcotrans, Eksporterem Roku Euro Max. SIG powitała w swoich szeregach 29 nowych firm. To wyraźny sygnał, że lokalny biznes w Stargardzie nie tylko się rozwija, ale także konsekwentnie buduje wspólnotę opartą na współpracy i wzajemnym wsparciu. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ

