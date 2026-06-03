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Smacznie i artystycznie przed kołobrzeską Latarnią Morską

Data publikacji: 03 czerwca 2026 r. 06:32
Ostatnia aktualizacja: 03 czerwca 2026 r. 06:32
Smacznie i artystycznie przed kołobrzeską Latarnią Morską
Fot. Artur BAKAJ  

Od czwartku do niedzieli na placu przed kołobrzeską Latarnią Morską zagoszczą Nadzwyczajne Targi Twórców i Rzemiosła. Towarzyszyć im będzie festiwal rzemieślniczych produktów, trunków i słodkości „Słodko Gorzko”.

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Na licznych stoiskach prezentowane będą między innymi wyroby artystyczne w tym odzież, biżuteria, naturalne kosmetyki i świece. Nie zabraknie autorskich marek, które prezentować będą osobiście ich twórcy.

Akcentami smakowymi całego wydarzenia mają być zarówno klasyczne dania typu fast food, jak i rzadko spotykane potrawy przygotowywane przez pasjonatów dobrego smaku. Gwoździem festiwalu mają być wyroby przygotowane w oparciu o tradycyjne receptury. Będą rzemieślnicze słodkości, kawy i napoje kawowe, wina oraz mocniejsze trunki, piwa z niszowych browarów, tradycyjna japońska matcha, a także inne napoje bezalkoholowe.

Nadzwyczajne Targi Twórców i Rzemiosła oraz festiwal „Słodko Gorzko” będzie można odwiedzać każdego dnia w g. 11–20. Wstęp wolny. ©℗

(pw)

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