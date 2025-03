Ślubowanie nowych policjantów. Rozpoczynają służbę w regionie [GALERIA]

Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej ZUW. Fot. Dariusz Gorajski

W czwartek 6 marca, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta ceremonia ślubowania 39 nowych funkcjonariuszy, którzy dołączyli do szeregów policji. Złożyli przysięgę na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji, rozpoczynając tym samym swoją służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

W ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich oraz rodziny nowych funkcjonariuszy. Wojewoda Zachodniopomorski, Adam Rudawski, gratulując świeżo zaprzysiężonym policjantom, zaznaczył, jak ważna jest ich rola w zapewnianiu bezpieczeństwa. Podkreślił, że służba w policji to odpowiedzialność, która wiąże się z dużym zaufaniem społecznym, ale również z misją dbania o porządek i bezpieczeństwo obywateli.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Szymon Sędzik przypomniał, jak istotne jest pełnienie służby z zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Zwrócił uwagę, że policja to zawód wymagający odwagi, determinacji i gotowości do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Podkreślił również, że zachodniopomorska policja nieustannie inwestuje w nowoczesne technologie oraz sprzęt, by skutecznie reagować na potrzeby obywateli.

Nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w różnych jednostkach w województwie, pełniąc między innymi obowiązki patrolowe i angażując się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.©℗

(dg)