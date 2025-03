Miał narkotyki w aucie i organizmie. Chciał zepchnąć radiowóz i potrącił policjanta

Dobrze że napisaliście że to Barlinek, bo już myślałem że to typ którego widzieliśmy wczoraj w nocy. Dostawca chyba jedzenia, nie wiem z jakiej firmy, niewielkim białym busikiem. Facet był ewidentnie naszurany amfetaminą. Jeździł i biegał jakby go ciągle gonili, a przy tym rozglądał się za siebie, jakby miał paranoję. Wiem jak się zachowuje człowiek po amfie i mogę się założyć ze ten dostawca był po zażyciu. Jednak wszystko wydarzyło się tak szybko, że nie było nawet jak zanotować tablic.

@Nie do wiary

2025-03-03 14:19:54

Szokująca to jest twoja logika. Piszesz "jak ważne dla przestępców muszą być narkotyki, że są gotowi zabić policjanta, aby nie dać się złapać" - to nie narkotyki są dla przestępcy w takiej sytuacji ważne, tylko wolność. Jak komuś grozi 8 do 12 lat, to chyba logiczne że nie chce być złapany. Ty byś się grzecznie i potulnie poddał jakby co groziła dekada w pace? Może więc w tym jest problem, że w Polsce wciąż za posiadanie jakichkolwiek narkotyków można siedzieć na dłużej, niż za zabójstwo.