Policjanci rozbili szajkę oszustów z Goleniowa

Fot. KPP Goleniów

Ponad stu poszkodowanych, którzy stracili kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych – to czarny bilans działającej do tej pory szajki oszustów internetowych z Goleniowa. Działającej, bo sieciowa „ekipa” została rozbita i zatrzymana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Choć szajka oszukiwała ludzi na terenie całego kraju, to została rozpracowana i rozbita właśnie przez policjantów z naszego terenu. Okazuje się, że za procederem stało pięciu mężczyzn zamieszkujących na co dzień powiat goleniowski.

- Mężczyźni podejrzani są o oszustwa internetowe, których dokonywali za pośrednictwem jednego z internetowych serwisów zakupowych. Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że podejrzani, korzystając z kont utworzonych w jednym z popularnych serwisów aukcyjnych, oferowali do sprzedaży oraz sprzedawali nieaktywne kody aktywacyjne tzw. key-passy do popularnej platformy gamingowej – informuje st. post. Martyna Kowalska, oficer prasowy KPP w Goleniowie.

W ten sposób oszukali głównie nastolatków, którzy liczyli na tańsze gry, a bezpośrednio kradli pieniądze ich rodziców. Grupę rozpracowywali Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

- Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Goleniowie funkcjonariusze wykonywali szereg czynności, które w rezultacie doprowadziły do wytypowania i zatrzymania pięciu mężczyzn podejrzewanych o te czyny. W wyniku przeprowadzonych przeszukań, policjanci zabezpieczyli nośniki danych, telefony komórkowe oraz komputery. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym zarzutów dotyczących oszustw internetowych – mówi st. post. Martyna Kowalska.

Trójka internetowych złodziei, których zatrzymali policjanci, trafiła do aresztu, gdyż Sąd Rejonowy Goleniowie zastosował wobec nich tak zwany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy. Pozostali dwaj mężczyźni pozostają co prawda na wolności, ale pod dozorem policji i z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Za popełnione przestępstwa może im grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.©℗

(km)