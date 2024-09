Słowik i Radziwinowicz z nowymi posadami

Noi co? "Fachowcy" polityczni!! A tak nie miałobyć! Dorwali sie do władzy aby kasą sobie kieszenie napchać! Piniedzy nie ma i nie bedzie dla Polski a tylko dla tuskowych pseudofachowców!!

FIGO

2024-09-06 16:42:50

Dzieci , jak Wy niczego nie rozumiecie . Ci nominaci to osoby pewne dla partii. Dostaną jako takie apanaże , aby potem w ząbkach odnieść do wspólnego worka na nadchodzące wybory Prezydenckie .Kiełbasa wyborcza kosztuje , pompowanie kół kosztuje , czego nie rozumiecie ? Jest to inżynieria finansowa partii politycznych . Wierzycie , że jak ktoś z członków PIS wysyłał legalnie na komitet wyborczy po 20.000 ,- , to robił to dobrowolnie ? Ja , sympatyk PIS nie wierzę ! Nie dziwi mnie i PO . Legal ?