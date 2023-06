Ogród przy filharmonii będzie otwarty dla mieszkańców

Pod koniec tego miesiąca uzyskamy dostęp do ogrodu przy Filharmonii Szczecińskiej. Teraz trwają tam ostatnie prace porządkowe.

O to, żeby przestrzeń u zbiegu ulic Matejki i Zygmunta Starego została otwarta dla mieszkańców, zabiegali radni Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski i Przemysław Słowik. Niedawno pochwalili się w mediach społecznościowych, że ich aktywność zakończyła się sukcesem.

Patryk Jaskulski napisał: „Już za chwilę będziemy cieszyć się nową zieloną przestrzenią w mieście. Poznacie zupełnie nowe oblicze naszej dumy. Cicho, zielono, z ptaków śpiewem. Monitoring, ławki, kosze na śmieci już gotowe. Trwają ostatnie prace porządkowe i jeszcze w tym miesiącu brama ma zostać otwarta. Teren będzie ogólnodostępny codziennie od 8 do 20. Liczę, że mieszkańcy uszanują to miejsce i nie będzie tu aktów wandalizmu - co było jedną z głównych obaw ze strony miasta. Wierzę, że to

...