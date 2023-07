Skutery zniknęły z ulic, bo są łakomym kąskiem?

Szczecińska policja odnalazła 6 skuterów - połowę skradzionych operatorowi. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Ze szczecińskich ulic zniknęły skutery jednej z firm, wypożyczającej jednoślady na minuty. Podobno stało się tak z powodu fali kradzieży. Operator zarzuca policji opieszałość, policja natomiast przedstawia statystyki.

- Nasi drodzy - jak widzicie w Szczecinie zniknęły nasze skutery. Przyczyną jest przerwa operacyjna spowodowana zmasowaną ilością kradzieży naszych pojazdów. Nasza dzielna policja szuka skuterów i złoczyńców, ale powoli im to idzie, gdyż zapewne jest zajęta ochranianiem władzy - wpis o takiej treści zamieściła w mediach społecznościowych EcoShare - Twoja platforma elektromobilności współdzielonej. - Mamy do Was ogromną prośbę: jeśli gdzieś w Szczecinie lub okolicach zobaczycie nasz skuter KONIECZNIE dajcie nam znać. Mamy nadzieję wrócić na ulice jak najszybciej, ale zależy to od operatywności policji.

Policja do zarzutu opieszałości, związanej z chronieniem władzy, nie chce się odnosić.

- Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii - mówi kom. Anna Gembala z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - My prowadzimy swoje działania.

Policja potwierdza, że kradzieże miały miejsce. W tym roku (do 18 lipca) operator skuterów dokonał 3 takich zgłoszeń. W sumie dotyczyły one 12 jednośladów.

- Dwa postępowania są prowadzone przez policję, jedno przez prokuraturę - tłumaczy kom. Gembala.

W tym czasie udało się odnaleźć 6 skradzionych skuterów należących do tego operatora. Niestety, są one uszkodzone. Brakuje m.in. lusterek czy akumulatorów. Poszukiwania kolejnych pojazdów trwają. ©℗

ToT