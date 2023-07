Policjanci ślubowali. Do służby po szkoleniach [GALERIA]

Po uroczystym ślubowaniu, złożonym w piątek, funkcjonariusze rozpoczną kilkumiesięczne szkolenia Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

„Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania. Wypowiadają te słowa wszyscy adepci służby. Szeregi zachodniopomorskiej policji zasiliło właśnie ponad 30 kolejnych policjantów. Nabór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz miejskiej i wojewódzkiej w Szczecinie. Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w piątek odbyło się ślubowanie 11 kobiet i 22 mężczyzn - nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Witając nowych policjantów insp. Ryszard Gan - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie pogratulował im wyboru formacji i życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do służenia społeczności, satysfakcji z wybranej drogi zawodowej oraz policyjnego szczęścia. Podkreślił, że służba, jaką wybrali kandydaci, jest trudna i odpowiedzialna. Zwrócił się to także do ich najbliższych.

- To służba ciężka i odpowiedzialna, to służba, którą się pełni także wieczorami, w weekendy i święta - przypomniał insp. Ryszard Gan. - Gdy wszyscy myślą o urlopach, wyjeżdżają na wakacje, policjanci mają zdecydowanie więcej pracy. Bez wsparcia i zrozumienia ze strony najbliższych, ciężko jest dobrze ją wypełniać.

Nabór do zachodniopomorskiej policji wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendach miejskich i wojewódzkiej w Szczecinie. Po odbyciu przeszkolenia podstawowego nowi policjanci rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Od początku 2023 r. w szeregi zachodniopomorskiego garnizonu wstąpiło 95 policjantów. Kolejne przyjęcia w 2023 r. planowane są w sierpniu, październiku i grudniu. ©℗

ToT