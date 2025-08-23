Skoki spadochronowe do wody. Atrakcje Festynu Komandosa w Dziwnowie [GALERIA, FILM]

Fot. Sylwia Dudek

Przez całą sobotę trwa w Dziwnowie XVI Festyn Komandosa, który przyciągnął tłumy pasjonatów militariów i historii wojskowości. Najbardziej widowiskowym wydarzeniem tego dnia imprezy był pokaz skoków spadochronowych.

W sobotę odbywał się m.in. pokaz sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych Garnizonu Dziwnów oraz prezentacja działania patrolu sapersko-inżynieryjnego. Były też koncerty oraz gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano także jarmark i teatralne inscenizacje.

Od rana przez festyn przewijają się tłumy turystów. Największe zainteresowanie wywołał pokaz skoków spadochronowych do wody, który odbył się pomimo silnego wiatru. Uczestnicy imprezy z uwagą śledzili poczynania skoczków, którzy świetnie poradzili sobie z trudnymi warunkami pogodowymi.

Ostatnim sobotnim akcentem imprezy będzie rozpoczynający się o godz. 21 Apel zmarłych na cmentarzu komunalnym w Dziwnowie.

Na niedzielę zaplanowano pożegnalny koncert dudziarzy (amfiteatr w parku), mszę św. w Kościele Garnizonowym oraz zawody w rzucie nożem i toporkiem o puchar śp. mjr. Jerzego Roczniaka (park). W hali sportowej odbędzie się debata „Rezerwiści Ojczyźnie”, budujemy silną Obronę Cywilną. O godz. 14 na placu przy ulicy Reymonta 8 odbędzie się apel kończący XVI Festyn Komandosa.

(k)

Film: Sylwia Dudek