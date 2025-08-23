Sobota, 23 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

Skoki spadochronowe do wody. Atrakcje Festynu Komandosa w Dziwnowie [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 23 sierpnia 2025 r. 20:21
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2025 r. 20:26
Skoki spadochronowe do wody. Atrakcje Festynu Komandosa w Dziwnowie
Fot. Sylwia Dudek  

Przez całą sobotę trwa w Dziwnowie XVI Festyn Komandosa, który przyciągnął tłumy  pasjonatów militariów i historii wojskowości. Najbardziej widowiskowym wydarzeniem tego dnia imprezy był pokaz skoków spadochronowych.

W sobotę odbywał się m.in. pokaz sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych Garnizonu Dziwnów oraz prezentacja działania patrolu sapersko-inżynieryjnego. Były też koncerty oraz gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano także  jarmark i teatralne inscenizacje.

Od rana przez festyn przewijają się tłumy turystów. Największe zainteresowanie wywołał pokaz skoków spadochronowych do wody, który odbył się pomimo silnego wiatru. Uczestnicy imprezy z uwagą śledzili poczynania skoczków, którzy świetnie poradzili sobie z trudnymi warunkami pogodowymi.

Ostatnim sobotnim akcentem imprezy będzie rozpoczynający się o godz. 21 Apel zmarłych na cmentarzu komunalnym w Dziwnowie.

Na niedzielę zaplanowano pożegnalny koncert dudziarzy (amfiteatr w parku), mszę św. w Kościele Garnizonowym oraz zawody w rzucie nożem i toporkiem o puchar śp. mjr. Jerzego Roczniaka (park). W hali sportowej odbędzie się debata „Rezerwiści Ojczyźnie”, budujemy silną Obronę Cywilną. O godz. 14 na placu przy ulicy Reymonta 8 odbędzie się apel kończący XVI Festyn Komandosa.

(k)

Film: Sylwia Dudek

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

11 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję