Komandosi w Dziwnowie już w ten weekend! [FILM]

Jak co roku, zaplanowano pokaz skoków spadochronowych na wodę Fot. Sylwia DUDEK

Zbliża się bardzo lubiany przez turystów najazd komandosów na Dziwnów. XVI edycja Festynu Komandosa odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia.

Na piątek zaplanowano: dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej, punkty promocyjne jednostek wojskowych (park), jarmark militarny (park pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Parkową) akcję honorowego krwiodawstwa (Aleja Gwiazd Sportu), dostępna będzie Izba Pamięci Polskich Spadochroniarzy (ul. Reymonta 8, wejście od strony promenady). Będzie też pokaz sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych Garnizonu Dziwnów (plac przy Reymonta 8) oraz działania patrolu sapersko-inżynieryjnego (park), apel Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 batalionu szturmowego (Reymonta 8), gry i zabawy dla dzieci i rodziców GRH Południe (park). W sobotę od godziny 9 czynne będzie biuro festynu, a także dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej, punkty promocyjne jednostek wojskowych, jarmark militarny, punkt honorowego krwiodawstwa. Odbędzie się apel i wręczenie okolicznościowych wyróżnień, koncert zespołu "Pipes&Drums" (amfiteatr w parku), gry i zabawy dla dzieci i rodziców GRH Południe (park), pokaz uzbrojenia i wyposażenia 1 Pułku Legionów Poznańskich przez GRH Nałęcz (amfiteatr w parku), Inscenizacja "Żołnierze końca wojny" (GRH Nałęcz – park), koncert dudziarzy (park – skwer przy Jarmarku). Na g. 18 zaplanowano pokaz skoków spadochronowych na wodę (Nabrzeże Skarpowe przy ulicy Słowackiego). W niedzielę odbędzie się m.in. pożegnalny koncert dudziarzy (amfiteatr w parku), zawody w rzucie nożem i toporkiem o puchar śp. mjr. Jerzego Roczniaka (park), gry i zabawy dla dzieci i rodziców GRH Południe (park). O g. 14 odbędzie się apel kończący XVI Festyn Komandosa (plac przy Reymonta 8).

Jak było rok temu? Warto zobaczyć.

(reg)