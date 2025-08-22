Komandosi opanują Dziwnów. Atrakcji nie zabraknie

Festyn Komandosa w Dziwnowie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Fot. Sylwia DUDEK

W piątek zaczyna się XVI Festyn Komandosa, czyli jedyne takie wydarzenie w roku, w którym z turystami nad morzem spotykają się żołnierze wojsk specjalnych. Wspólna zabawa potrwa do niedzieli.

W wydarzeniu weźmie udział m.in. wiceszef MON Stanisław Wziątek i zastępca dowódcy generalnego gen. Sławomir Drumowicz oraz żołnierze i dowódcy jednostek specjalnych. W tym roku zaprezentowana zostanie wystawa „Cichociemni” przygotowana przez IPN. Oczywiście jedną z wyczekiwanych przez turystów atrakcji będą skoki ze spadochronem do wody. Przez cały czas czynne będą stoiska promocyjne wojsk specjalnych. Zapraszamy do prześledzenia programu festynu, łatwiej będzie wybrać coś dla siebie, interesujących propozycji nie brakuje.

PIĄTEK

Od godziny 16 czynne jest biuro festynu, a także:

– dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej

– punkty promocyjne jednostek wojskowych (park)

– jarmark militarny (park pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Parkową)

– początek akcji honorowego krwiodawstwa (Aleja Gwiazd Sportu)

– dostępna będzie Izba Pamięci Polskich Spadochroniarzy (ul. Reymonta 8, wejście od strony promenady).

Godzina 16.30:

– Pokaz sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych Garnizonu Dziwnów (plac przy ulicy Reymonta 8).

– Pokaz działania patrolu sapersko – inżynieryjnego (park).

Godzina 17:

– Apel Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 batalionu szturmowego (Reymonta 8).

– Gry i zabawy dla dzieci i rodziców GRH Południe (park).

Godzina 19:

– Zebranie członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 batalionu szturmowego (Restauracja „Żeglarska”).

SOBOTA

Od godziny 9 czynne biuro festynu, a także:

– dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej

– punkty promocyjne jednostek wojskowych

– jarmark militarny

– punkt honorowego krwiodawstwa.

Godzina 9:

– Apel: wręczenie okolicznościowych wyróżnień. Powitanie maszerujących dla Mirona i 56 ks.

Godzina 10:

– Koncert zespołu „Pipes&Drums” (amfiteatr w parku).

– Gry i zabawy dla dzieci i rodziców GRH Południe (park).

Godzina 10.30-12.30:

– Odwiedziny w koszarach JW4101 (tylko byli żołnierze 1 batalionu szturmowego).

Godzina 10.30:

– Wyjazd uczestników zawodów strzeleckich do Chynowa (autokar – zbiórka parking przy POLO Market).

Godzina 11:

– Pokaz uzbrojenia i wyposażenia 1 Pułku Legionów Poznańskich przez GRH Nałęcz (amfiteatr w parku).

Godzina 13:

– Inscenizacja „Żołnierze końca wojny” (GRH Nałęcz – park).

Godzina 14:

– Koncert dudziarzy (park – skwer przy Jarmarku).

Godzina 17:

– Zakończenie akcji honorowego krwiodawstwa (Aleja Gwiazd Sportu).

Godzina 18:

– Pokaz skoków spadochronowych na wodę – (Nabrzeże Skarpowe przy ulicy Słowackiego)

Godzina 21:

– Apel zmarłych (cmentarz komunalny).

NIEDZIELA

Od godziny 9 czynne wszystkie elementy festynu (park).

Godzina 10:

– Pożegnalny koncert dudziarzy (amfiteatr w parku).

Godzina 10:

– Msza św. w Kościele Garnizonowym.

– Zawody w rzucie nożem i toporkiem o puchar śp. mjr. Jerzego Roczniaka (park).

Godzina 11:

– Początek debaty „Rezerwiści Ojczyźnie”. Budujemy silną Obronę Cywilną. Projekt,”Druga misja” (prowadzący ppłk. K. Przepiórka, miejsce – hala sportowa).

– Gry i zabawy dla dzieci i rodziców GRH Południe (park).

Godzina 14:

– Apel kończący XVI Festyn Komandosa (plac przy ulicy Reymonta 8).

* * *

Program, ze względu na warunki atmosferyczne, może ulec zmianie. W zawodach strzeleckich biorą udział tylko byli żołnierze 1 batalionu szturmowego i kompanii specjalnych. Jarmark Militarny czynny jest w parku pomiędzy ulicami Kochanowskiego a Parkową, skwer tzw. patelnia.

