"SKM ma pełnić rolę miastotwórczą". Czy przesiądziemy się z samochodu do pociągu? [GALERIA, FILM]

Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera opowiadał o tym, jak SKM ma zmienić funkcjonowanie Szczecina i regionu. Fot. Dariusz Gorajski

Szczecińska Kolej Metropolitalna będzie pełniła ważną funkcję miastotwórczą - mówił zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera podczas wtorkowej konferencji o SKM zorganizowanej w hotelu Radisson Blu. SKM ma zapewnić wygodne i szybkie kolejowe połączenie Szczecina z Policami, Stargardem, Gryfinem, Goleniowem. Stanowić będzie wraz ze skomunikowanymi węzłami przesiadkowymi główną oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

- W Szczecinie SKM to 26 przystanków, część całkowicie nowych - opowiadał Michał Przepiera. - Ciekawy jest przystanek Niemierzyn. To mała inwestycja, ale obok niej wybudowaliśmy duży parking obsługujący szpital wojewódzki. Te inwestycje w założeniach są w pewnych relacjach, z czasem te relacje są wzmacniane. Inny przykład: Stołczyn Północny nad Odrą. Tam będą funkcjonować silne podmioty z branży offshore. Ważna jest dla nich dostępność komunikacyjna. Co istotne, ze względu na sposób działania tych firm, często ze Skandynawii, ważne było dla nich to, żeby ten dostęp był środkami publicznymi, głównie torowo, bo to jest przez nich uważane za rozwiązanie najbardziej ekologiczne.

Przystanek w Załomiu może mieć pozytywny wpływ na znajdujące się tam firmy, w których pracuje wiele osób. Z kolei w okolicy przystanku w Dunikowie pojawiają się inwestorzy, na przykład z branży elektromobilności.

- Dla nas SKM ma przede wszystkim niezwykłą rolę miastotwórczą. Odmieni charakter Szczecina. Już to czujemy - podkreślał zastępca prezydenta. - Wielu naszych sąsiadów już przyjeżdża do Szczecina.

Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, mówił, że SKM będzie ułatwiała życie i pozytywnie wpływała na rozwój.

- Perspektywicznie myślimy o drugim etapie - zdradził Roman Walaszkowski. - W kierunku na Berlin, na Hamburg.

Paweł Ogrodnik z BSOM przekazał, że "roboty trwają pełne parą", zakupione są biletomaty, trzeba ja będzie zintegrować z systemem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

- Największym wyzwaniem była współpraca - ocenił. - To w pierwszy w historii Polski tak skomplikowany wspólny projekt, jeżeli chodzi o PKP PLK i samorządy, trzeba było dograć 28 projektów inwestycyjnych, razem z jednym głównym projektem PKP PLK, plus pozostałymi 10 przystankami po prawej strony Odry, do tego nakładały się inne projekty inwestycyjne.

Jest szansa, że pociągi SKM w kierunku Gryfina, Goleniowa i Stargardu pojadą jeszcze pod koniec bieżącego lub na początku przyszłego roku. Trasa do Polic, przy której znajdują się przystanki Stołczyn i Skolwin, będzie otwarta prawdopodobnie dopiero w roku 2025.©℗

(as)