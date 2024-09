Skażona woda w części świnoujskich kranów. Nie odkręcaj, aż zakazu nie odwołają

Około tysiąca mieszkańców Świnoujścia nie może korzystać z wody płynącej w ich kranach. Do odwołania. Fot. Sylwia Dudek

Część mieszkańców Świnoujścia od wtorkowego popołudnia nie ma w kranach wody zdatnej do normalnego użytkowania. Problem dotyczy również miejscowego Szpitala Miejskiego. Sanepid stwierdził w wodzie pobranej w jednym z punktów kontrolnych skażenie bakteriami z grupy coli. Wczoraj świnoujski Zakład Wodociągów i Kanalizacji płukał sieć wodociągową, a inspekcja sanitarna badała kolejne próbki. Efekty powinny być znane w czwartek (19 września).

Skażona próbka wody była z punktu kontrolnego przy ul. Jana z Kolna.

- Sanepid pobiera próbki z wielu miejsc, natomiast w tym jednym punkcie stwierdził przekroczenia bakterii z grupy coli - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prasowy UM w Świnoujściu. - Woda z kranu we wskazanych miejscach nie może więc być używana do spożycia, przygotowywania posiłków, nie można nią myć naczyń kuchennych, nie można też w niej prać, kąpać się. Można ją wykorzystywać jedynie do celów sanitarnych (czyli np. spłukiwania toalety - red.).

Ten zakaz dotyczy budynków mieszkalnych: przy ul. Beniowskiego 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, ul. Mieszka I 5, 6, 8,12, ul. Jana z Kolna 4, 5, 6, 8, 8a, 9, 10,12, ul. Boh. Września 30, 31, 31b, 31c, 38e, 39a-e, ul. Wyb. Władysława IV 9.

- Zamieszkuje je około 800-900 osób - szacuje rzecznik.

Ale wody w kranach, zdatnej do normalnego użytku, nie ma - z tego samego powodu - także Szpital Miejski w Świnoujściu. Trzeba ją więc dostarczać tam w inny sposób.

- Jest tam teraz beczkowóz przeznaczony właśnie dla szpitala - zaznacza Jarosław Jaz. - Stoi na parkingu przy wejściu głównym.

Szpital zapewnia, że problem z wodą nie powoduje zastoju w jego pracy.

- Mamy beczkowóz i wodę z baniaków, możemy więc normalnie pracować. Przyjęcia do szpitala również odbywają się bez zakłóceń - zapewnia Agnieszka Natorska, koordynator ds. komunikacji w tej placówce.

Mieszkańcy bloków, w których kranach może płynąć skażona woda (wymienionych wyżej), również mogą korzystać z wody dostarczonej osobnym beczkowozem. W środę po południu nie wiadomo było, jak długo te utrudnienia potrwają.

- Do czasu potwierdzenia przydatności wody do spożycia prosimy postępować zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu z dnia 17.09.2024 r., to znaczy wykorzystywać obecnie dostarczaną wodę z sieci miejskiej wyłącznie do celów sanitarnych tj. WC - przekazał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.

Komunikatów należy wypatrywać na stronie https://www.zwik.swi.pl/ w zakładce „komunikaty i awarie”.©℗

