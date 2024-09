Biletowana rodzinna impreza na działkach. Uczestnicy dowiezieni autobusami

Nie udało się rodzinne wydarzenie na działce, na które miało przybyć około 300-500 osób. Imprezę „zepsuł” pracownik Urzędu Miasta w Świnoujściu.

– Na początku sierpnia do Urzędu Miasta Świnoujście został wysłany e-mail z prywatnego adresu. Z treści e-maila wynikało, że informujący zamierza na prywatnej działce w Karsiborze zorganizować rodzinne wydarzenie na około 300-500 osób. Uwzględnił możliwość występów artystycznych. Podkreślił, że otrzymał zgodę od właścicieli posesji – podaje Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu. – Urząd Miasta Świnoujście wskazał przepisy, które obowiązują w przypadku organizowania imprez masowych, a także przesłał nazwy i adresy instytucji oraz zwrócił się do strony informującej o doprecyzowanie charakteru wydarzenia. Na tym kontakt z zawiadamiającym się urwał. Informujący nie wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Jak informuje UM, w piątek (6.09) na miejsce skierowano pracownika Urzędu Miasta Świnoujście, który poddał pod wątpliwość „rodzinny charakter” wydarzenia. Okazało się bowiem biletowane, a uczestnicy byli dowożeni autobusami oraz busami.

Powiadomiono policję o możliwości złamania prawa.

Interweniować będzie RDOŚ, ponieważ organizator nie zwrócił się do nich z wnioskiem o wydanie zgody na organizację imprezy na obszarze chronionym Natura 2000. Będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające.

