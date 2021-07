Skazał psa na cierpienie. Akt oskarżenia trafił do sądu

sprawiedliwy

2021-07-17 07:35:06

Uwazam, ze powinien dostac te 3 lata oraz: „nie zapewniając mu właściwej opieki lekarskiej" w wiezieniu, spowodowac "uraz łapy", co bedzie "skutkowac wystąpieniem u" niego "silnej kulawizny" i "złamac mu główke kości udowej" i "narazic go w związku z tym na duże cierpienie”. A na koniec wyslac go do schroniska dla zwierzat do roboty, do konca zycia .......za miske ryzu....