„Sierpniówka", więc zważaj (nie tylko) na drodze

Ubiegłoroczny bilans to 11 wypadków, w których 1 osoba zginęła a 15 zostało rannych. Takie przypomnienie długiego sierpniowego weekendu powinno w kierowcach studzić emocje. Tym bardziej, że zachodniopomorska policja zapowiada wzmożoną aktywność „drogówki", w tym grup SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak na przykład jazda na tzw. podwójnym gazie.

Długi weekend sprawia, że na drogi - także w Zachodniopomorskiem - wyrusza znacznie więcej samochodów, a za kierownicę siadają również tzw. niedzielni kierowcy. Tym bardziej, że mamy wakacje, a pogoda sprzyja wypoczynkowi w plenerze.

- Szczególnie dużego natężenia ruchu spodziewamy się w rejonie pasa nadmorskiego oraz drogach dojazdowych do nadbałtyckich miejscowości naszego województwa. Apelujemy o rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności na drogach oraz nad wodą - zwraca uwagę zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Nie będzie tolerancji dla piratów drogowych. Żadnej taryfy ulgowej dla jadących zbyt szybko lub na „podwójnym gazie".

- Policjanci ruchu drogowego, w tym policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości kierujących i sposób przewożenia pasażerów w pojazdach. Ważne jest, aby wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy, a dzieci były przewożone w fotelikach bezpieczeństwa. Mundurowi będą również czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających nad i na wodzie - zapowiada KWP w Szczecinie.

Policja uczula również: „Aby te wolne od codziennych obowiązków dni minęły bez stresu i negatywnych konsekwencji, warto przypomnieć sobie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed podróżą zaplanuj trasę przejazdu. Czas wyjazdu i powrotu najlepiej dostosuj tak, aby uniknąć korków przy wyjeździe i powrocie do miasta. Przed wyjazdem sprawdź dokumenty (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu) i upewnij się czy masz ważną polisę ubezpieczeniową, czy nie zbliża się termin badania technicznego pojazdu. Sprawdź jego aktualny stan techniczny i wyposażenie, w tym sprawność i działanie hamulców, instalacji elektrycznej, zwłaszcza działanie wszystkich świateł. Upewnij się, że w bagażniku znajduje się trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i koło zapasowe. Przed samą jazdą pamiętaj o zapięciu pasów bezpieczeństwa i zobowiązaniu do tego pozostałych podróżujących. Dzieci do lat 12, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, należy umieścić w foteliku ochronnym lub innym, służącym do tego celu urządzeniu. W czasie podróży nie spiesz się. Lepiej jechać z prędkością bezpieczną, przestrzegać nakazów i zakazów wynikających ze znaków, sygnałów drogowych i poleceń uprawnionych osób. Pamiętaj także o zachowaniu kultury w czasie jazdy".

Bezpieczeństwo na drodze to nie wszystko. Liczy się również rozsądek nad wodą.

- Upalne dni wiele osób zachęcają do kąpieli wodnych. Pamiętaj, że najczęstszymi przyczynami utonięć jest: brak umiejętności pływania, brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich i wchodzenie do wody po wypiciu alkoholu. Pamiętaj, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu: nawet najmniejsza jego ilość, w połączeniu z wysoką temperaturą, powoduje obniżenie koncentracji oraz problemy z koordynacją ruchów. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych - przestrzega zachodniopomorska policja. ©℗

(an)