Nie zostawiajmy w pojazdach dzieci ani zwierząt nawet na chwilę!

Fot. Paulina Sikora (arch.)

Jest upalnie. Nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie chwilę, nie zostawiajmy swoich dzieci samych w samochodzie! Taka troska powinna dotyczyć także zwierząt - apeluje szczecińska policja.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne.

- Apelujemy, by kategorycznie nie zostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt - przypominają policjanci. - Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji.

Pozostawienie dziecka w nagrzanym aucie to narażenie go na utratę życia lub zdrowia, za co grożą poważne konsekwencje prawne, wynikające z art. 160 Kodeksu Karnego. Pozostawienie psa w wysokiej temperaturze w aucie to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt grozi nawet do 2 lat więzienia.

- Gdy zauważymy, że jakaś osoba, czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, poinformujmy o tym policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - proszą mundurowi. - Nie można również podczas upałów zostawiać zwierzęcia na zamkniętym nasłonecznionym balkonie, czy też tarasie bez dostępu do wody. To dla niego śmiertelna pułapka.

Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków, umożliwiających wydostanie go z pojazdu – włącznie z wybiciem szyby. (K)