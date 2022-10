Sierp i młot znikną z Latarni Morskiej w Kołobrzegu

Wiadomo już, kto zdejmie kontrowersją płaskorzeźbę ze ściany kołobrzeskiej Latarni Morskiej. Zrobi to za 50 tys. zł przedsiębiorstwo StoneLAB z Torunia.

Zapowiedź usunięcia tablicy pojawiła się w marcu, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę. Powodem demontażu jest umieszczony na płaskorzeźbie symbol sierpa i młoda, nie bez powodu kojarzony z totalitarnym systemem. Miasto z uwagi na zabytkowy charakter Latarni Morskiej musiało uzyskać stosowne pozwolenie. Demontaż tablicy przeprowadzony zostanie do 15 grudnia. Firma, która to zrobi będzie musiała także wyremontować fragment elewacji znajdujący się pod tablicą. Płaskorzeźba trafi do magazynów kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego. ©℗

(pw)