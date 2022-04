Sienna nie odetchnęła. Sposób na obejście przepisów

Od dwóch tygodni obowiązują nowe zasady parkowania na Starym Mieście w Szczecinie. Część mieszkańców się cieszy, bo zmiany wprowadzono m.in. na ich wniosek. Nie brakuje jednak kierowców, którzy unikają opłat, utrudniając przy tym życie innym.

– Jako mieszkanka Szczecina i Podzamcza byłam zadowolona z wprowadzonych opłat parkingowych. Niestety, ta chwila szczęścia trwała krótko – napisała do nas pani Dorota. – Cwaniacy znaleźli sposób na obejście przepisów i unikają opłat.

Zrobione przez nią zdjęcie podwórka przy ul. Siennej 4 mówi wszystko.

– Nawet wózkiem inwalidzkim nie dotrę do klatki wejściowej – skarży się nasza Czytelniczka.

Przypomnijmy – zgodnie z nowymi przepisami opłata za parkowanie na terenie Strefy Zamieszkania Stare Miasto jest pobierana od 13 kwietnia we wszystkie dni tygodnia w godz. 8-22. Miało to sprawić, że uliczki Starego Miasta się odkorkują, staną się bardziej dostępne dla pieszych i turystów. Tak może i się stało, mieszkańcy jednak cierpią nadal.

– Niestety, co do zasady podwórka, oficyny itp. nie są objęte Strefą Zamieszkania Stare Miasto – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza SZSM. – Są natomiast administrowane przez zarządców danej posesji, w tym wypadku Sienna 4. To zarządca może i powinien uporządkować parkowanie na swoim terenie, np. poprzez zainstalowanie szlabanu czy wyznaczenie miejsc postojowych.

Skargi pani Dorota i jej sąsiedzi powinni więc skierować do zarządcy terenu. Tylko on może bowiem sprawić, że podwórka nie będą zastawiane. ©℗

ToT