Seniorzy stracili 40 tysięcy złotych. Oszuści udają policjantów i rodzinę

Tylko jednego dnia - we wtorek 9 sierpnia - szczecińscy seniorzy stracili 40 tysięcy złotych. Zostali oszukani metodą „na policjanta” i „członka rodziny”.



„Na wnuczka”, „na policjanta”, „na oficera CBA”, „na pracownika banku” - przestępcy używają różnych historii, by przekonać seniorów do przekazania im pieniędzy.

- Telefonują do ofiary i w podstępny sposób podczas rozmowy uzyskują informacje o stanie posiadania, wieku, imionach krewnych - relacjonują policjanci. - Z chwilą ujawnienia takich informacji przez telefon, seniorzy wpadają w ich sieć i zaczynają grę według zaplanowanych przez oszustów reguł.

Tym razem dzwonią do seniorów i przedstawiają legendę, według której członek rodziny spowodował tragiczny w skutkach wypadek samochodowy. Aby uniknąć konsekwencji, senior ma wpłacić ogromną kwotę pieniędzy, po które przyjdzie „ktoś z policji”.

- Przy takiej manipulacji i wręcz teatralnych sztuczkach polegających na płaczu i groźbach, bezradni seniorzy postawieni w sytuacji konieczności podjęcia decyzji tu i teraz, niestety ulegają oszustom - przyznają policjanci. I apelują: - Ostrzeżmy swoich bliskich, przypomnijmy im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Jak uchronić się przed oszustami?

Policjanci, ani żadni funkcjonariusze innych służb nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy czy danych konta osobistego w banku i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jeśli odbierzemy taki telefon, możemy być pewni, że dzwoni oszust. Nigdy w takich sytuacjach nie przekazujmy pieniędzy. Natychmiast należy poinformować policję.

- Jeżeli ktoś twierdzi, że jest naszą rodziną, bądź przedstawicielem służb państwowych weryfikujmy tego rodzaju informacje - przekonują policjanci. - Aby to zrobić, rozłączmy połączenie i po upewnieniu się, że w słuchawce jest wolny sygnał, zadzwońmy pod numer członka rodziny lub numer alarmowy służby, na który powoływał się nasz rozmówca.

Ostrzeżmy seniorów, by nigdy nie przekazywali osobom, których nie znają, swoich numerów telefonów komórkowych, adresu zamieszkania, numerów kont bankowych itp.

- Bardzo ważną sprawą jest również to, by nie zgadywać personaliów osoby, która do nas dzwoni i stanowczo żądać przedstawienia się rozmówcy - zwracają uwagę funkcjonariusze. - Oszuści bardzo często podszywają się pod dane personalne osób, które wcześniej zostały im wyjawione przez samych pokrzywdzonych. (K)