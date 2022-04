Mieszkaniowi oszuści! Bazują na niewiedzy i łatwowierności

Uwaga na oszustów! Powołują się na znajomości w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych i oferują mieszkania komunalne do kupienia. - Apelujemy o ostrożność i czujność - ostrzega ZBiLK.



Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie zgłosiły się dwie osoby, które padły ofiarą takich oszustw. Straciły w ten sposób kilka tysięcy złotych.

- Proponowano im „po znajomościach” kupno mieszkania komunalnego - opowiada Tomasz Klek, rzecznik rzecznik prasowy miasta ds mieszkalnictwa. - Posługiwano się też podrobionymi dokumentami z logiem ZBiLK. Niestety, oszuści bazowali na niewiedzy i łatwowierności. Apelujemy o ostrożność i wzmożoną czujność.

ZBiLK nie sprzedaje lokali komunalnych, a je wynajmuje. Wszystkie oferty takich lokali są w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub na stronie internetowej: www.zbilk.szczecin.pl, w zakładce „Wynajmij Mieszkanie”. Wszelkie procedury - złożenie dokumentów i podpisywanie umów - odbywają się w siedzibie ZBiLK. Pracownicy nie załatwiają formalności poza siedzibą jednostki i nie żądają przelania pieniędzy na prywatne konta.

- Sprzedaż lokali należących do Miasta lub do Szczecińskiego TBS odbywa się w formie przetargów publicznych - dodaje T. Klek. - Aktualna oferta i szczegółowe informacje na temat ich sprzedaży znajdują się na stronie: www.miastooferuje.szczecin.eu Osoby, które padły ofiarą przestępstwa lub miały do czynienia z taką próbą, powinny zgłosić tę sprawę na policję. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można skontaktować się ze ZBiLK, dzwoniąc pod numer: 91 48 86 352.

