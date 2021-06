Seniorzy oddali makulaturę, by pomóc małej Indze

W Ekoporcie przy ul. Arkońskiej w Szczecinie do 15 czerwca trwa zbiórka makulatury na leczenie maleńkiej Ingi z Przęsocina, chorej na SMA. Włączyli się do niej m.in. seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Krasińskiego.



- Jedna z naszych podopiecznych, czytając w piątek rano Kurier Szczeciński, zauważyła wzmiankę o potrzebie wsparcia Ingi w jej walce o życie - mówi Przemysław Pawelec, kierownik DDPS. - Ponieważ regularnie zbieramy makulaturę, zasugerowała, abyśmy ją oddali, a pieniądze przeznaczyli na leczenie dziecka. Nasi podopieczni starają się angażować w sprawy społeczne i mimo wieku czy choroby, wykazują się głęboką empatią.

Dzienny DPS przy ul. Krasińskiego zbiera makulaturę od bardzo dawna.

- Myślimy proekologicznie, nie marnujemy też prądu i wody - mówi kierownik placówki. - Wychodzimy z założenia, że „kropla drąży skałę”, podobnie jest z tą akcją, wiemy, że kwota, jaką przekażemy, nie będzie duża, ale wierzymy, że złotówka do złotówki i uda się zebrać potrzebną sumę. Nie mogliśmy zresztą przejść obojętnie obok tej akcji, sami bowiem często otrzymujemy wsparcie od przeróżnych firm, przedsiębiorstw, czy osób prywatnych. Wszyscy trzymamy kciuki za Ingę.

Przypomnijmy - zbiórka makulatury dla Ingi potrwa do 15 czerwca włącznie. Ekoport przy ul. Arkonskiej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-19, w soboty do godziny 15.

Link do zbiórki pieniędzy prowadzonej przez rodziców Ingi: www.siepomaga.pl/inga-sma.

(gan)