Saperzy wysadzili niewybuchy leżące na trasie gazociągu Baltic Pipe

W piątek przez kilka godzin plaża w Pogorzelicy - od ulicy Morskiej do punktu widokowego niedaleko Mrzeżyna - była niedostępna dla plażowiczów. Powodem była akcja związana z unieszkodliwieniem dwóch niewypałów, które leżały na dnie Bałtyku w odległości 2,8 km od brzegu.

Saperzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia unieszkodliwili niewybuchy. Nie było widać żadnego wybuchu z lądu, ale względy bezpieczeństwa wzięły górę. Wcześniej saperzy usunęli cztery mniejsze niewybuchy, co nie wymagało zamknięcia plaży. Dziś usunięto te większe.

Teren akcji saperów to miejsce gdzie niebawem zostanie położony gazociąg Baltic Pipe prowadzący z Danii do Polski. Doprowadzony zostanie na brzeg w Pogorzelicy, gdzie kilka tygodni temu wydrążono pod plażą i lasem 400-metrowy tunel, do którego (30 bm.) rozpocznie się operacja wciągania z morza kilkusetmetrowej rury gazociągu, który prowadzony jest od wybrzeży Danii.

Przez kilka miesięcy, co pokazywaliśmy na naszych strona internetowych, holenderskie pogłębiarki przygotowywały wykop na dnie Bałtyku, w którym położony będzie gazociąg. W piątek w czasie unieszkodliwiania pocisków pracowała jedna pogłębiarka w sporej odległości od jednostki marynarki wojennej.

