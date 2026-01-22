Saperzy usuną pocisk przeciwlotniczy znaleziony w śródmiejskiej kamienicy

Mieszkańcy dwóch kamienic z ul. Szkolnej w Szczecinku zostali ewakuowani - w czwartek rano w mieszkaniu jednej z nich znaleziono pocisk przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. Czekamy na saperów, którzy go usuną i wywiozą - powiedziała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys.

Pocisk został znaleziony w mieszkaniu, które nowy właściciel nabył w spadku i przyjechał je zobaczyć, zdecydować o remoncie. Przy piecu kaflowym był pocisk przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. Na miejsce wezwana została policja.

- Z kamienic przy ul. Szkolnej 13 i 15 ewakuowaliśmy cztery osoby. Zabezpieczamy przyległy do kamienic teren w centrum miasta – przekazała asp. szt. Matys.

Zaznaczyła, że saperzy ze złocienieckiej jednostki, którzy mają bezpiecznie usunąć i wywieźć pocisk, są w drodze do Szczecinka

