Sobota, 29 listopada 2025 r. 
Niewybuch w Dąbiu już usunięty (akt. 1)

Data publikacji: 29 listopada 2025 r. 09:09
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2025 r. 11:17
Niewybuch w Dąbiu już usunięty
Fot. fb Michał Przepiera  

Koniec pracy saperów w szczecińskim Dąbiu. W sobotę 29 listopada niewybuch z tego terenu został bezpiecznie podjęty i wywieziony.

Saperzy musieli wywieźć pocisk rakietowy z czasów II wojny światowej znaleziony przy ul. Pomorskiej. Akcja rozpoczęła się ok.godz. 8. 

– Zakończono ewakuację 44 osób z obszaru objętego działaniami saperskimi – przekazała w sobotę rano szczecińska policja. – Akcja przebiegła spokojnie i zgodnie z planem. Niewybuch został bezpiecznie podjęty przez saperów i wywieziony poza teren zabudowań. Mieszkańcy mogą wrócić do swoich domów.

 Jak wyglądał powód całej akcji, pokazał w mediach społecznościowych Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta. 
 
– Takie „znalezisko” odkryte na budowie hali sportowej tzw. Olimpii przy LO III w Dąbiu i powód dzisiejszego, porannego działania saperów – napisał w mediach społecznościowych. – Niewybuch udało się skutecznie usunąć i to najważniejsze – przede wszystkim bezpieczeństwo.

Budowa jak i nauczanie w Liceum – od poniedziałku wracają do normy. 

(K)

