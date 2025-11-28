Usuwanie niewybuchu. Utrudnienia w komunikacji

Fot. Anna Gniazdowska

- W związku z podjęciem niewybuchu przy ul. Pomorskiej 150 w Dąbiu w sobotę rano (29 listopada) od godziny 8:00 do odwołania mogą wystąpić przerwy w kursowaniu komunikacji miejskiej i utrudnienia w ruchu drogowym - informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Zgodnie z obszarem działania saperów przewiduje się utrudnienia w ruchu na trasie przejazdu autobusów następujących linii: 56, 64, 77, 93, 96, 97, C.

Zajezdnia SPA Dąbie podstawi autobusy na potrzeby ewakuacji mieszkańców zagrożonego obszaru na przystanek „Plac Słowiański” (71112) przy ul. Goleniowskiej o godzinie 7:00.

- Wstrzymanie i wznowienie ruchu autobusów komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM i policji - dodaje K. Reszczyński.

