Sanepid sprawdził lodziarnie. W niektórych trzeba dokładniej posprzątać

Prawie połowę pobranych do badań próbek lodów z automatu zakwestionował zachodniopomorski sanepid. Kontrole przeprowadzono w miejscowościach turystycznych naszego województwa.

Do kontroli wytypowano 39 lodziarni. Były wyrywkowe, a próby pobierano przez trzy dni, od 4 do 6 lipca br. Do badań pobrano 195 próbek z 39 partii lodów.

- Lody z automatu badane są w kierunku bakterii chorobotwórczych tj. Salmonella oraz Listeria monocytogenes oraz w kierunku mikroorganizmów wskaźnikowych tj. bakterii Enterobacteriaceae - tłumaczy Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - 85 próbek z 17 partii lodów zakwestionowano ze względu na zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriaceae.

W przypadku sześciu zakładów wydano decyzje, z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazujące przeprowadzenie skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu, powierzchni produkcyjnych oraz przedłożenia wyników badań potwierdzających ich skuteczność. Do tego czasu nie mogą produkować i wprowadzać do obrotu lodów. Jedenastu przedsiębiorców poinformowano o konieczności wzmożenia reżimu sanitarnego, w tym w 2 przypadkach prowadzący działalność wstrzymał produkcję i sprzedaż lodów z automatu do czasu uzyskania wyników, potwierdzających prawidłowo przeprowadzone zabiegi mycia i dezynfekcji automatów do produkcji lodów.

- Obecność bakterii Enterobacteriaceae świadczy o niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach lub nieprawidłowo przeprowadzanych procesach mycia i dezynfekcji oraz o braku kontroli wewnętrznej - tłumaczy M. Kapłan. - Bakterie Enterobacteriaceae naturalnie występują w jelicie grubym człowieka i wówczas nie są bakteriami chorobotwórczymi. W przypadku spożycia produktu, w którym znajdują się bakterie, u osób z obniżoną odpornością oraz z chorobami układu pokarmowego mogą powodować dolegliwości żołądkowo - jelitowe.

W ramach wyrywkowych kontroli pobrano do badań także gofry z bitą śmietaną i dodatkami - łącznie 50 próbek z 10 lokali gastronomicznych. Żadna z próbek nie była kwestionowana. (K)