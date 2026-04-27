Samowola w sprawie budowy bazy paliw w Podjuchach. Radni KO kierują zawiadomienia

Fot. Dariusz GORAJSKI

Sprawa budowy dużej bazy paliwowej w Podjuchach przy ul. Szklanej nad Odrą Wschodnią dotyczy inwestycji obejmującej siedem wielkogabarytowych zbiorników o łącznej pojemności ponad 160 tys. m sześciennych.

REKLAMA

Realizację przedsięwzięcia wstrzymał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z uwagi na prowadzenie prac bez wymaganych pozwoleń budowlanych. W reakcji na ujawnione okoliczności radni Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli skierowanie zawiadomień do właściwych instytucji oraz podjęcie działań wyjaśniających.

Łukasz Tyszler wskazał, że działania radnych są odpowiedzią na informacje dotyczące sposobu prowadzenia inwestycji.

– Usłyszeliśmy, że inwestor nie popełnił błędu, tylko twierdzi, że to była zaplanowana ścieżka – mówił.

Dodał również, że przygotowano pakiet zawiadomień.

– Podpisaliśmy wnioski i zawiadomienia do prokuratury, policji, prezydenta miasta oraz Wód Polskich, aby zbadano, czy doszło do naruszenia prawa i jakie konsekwencje powinny być wyciągnięte.

Zaznaczył przy tym, że brak wymaganej dokumentacji uniemożliwia rzetelną ocenę wpływu inwestycji na otoczenie.

– Jeżeli nie ma tych wszystkich dokumentów, to bardzo trudno odpowiedzieć, jak to oddziałuje – mówił, wskazując jednocześnie na potencjalne skutki ewentualnych awarii oraz bliskość terenów zamieszkałych i rzeki.

Stanisław Kaup wyjaśnił zakres przygotowanych działań prawnych.

– Najważniejszym dokumentem jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, które opiera się na podejrzeniu działania na szkodę środowiska oraz możliwości narażenia życia lub zdrowia ludzi – wyjaśnił.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 28.04.2026 r.

(dg)

REKLAMA