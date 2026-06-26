Samochód wpadł do wykopu na ul. Narutowicza w Szczecinie [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Fot. Piotr Sikora

W piątek tuż po godz. 9 rano doszło do kolizji samochodów osobowych na ul. Narutowicza w Szczecinie. W jej efekcie jeden z pojazdów wpadł do wykopu, który powstał w ramach prowadzonych tam prac ziemnych.

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Na miejscu interweniują służby.

- Trwają działania przy wyciągnięciu samochodu z wykopu. Nikt nie jest poszkodowany. Jedna osoba została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego - tuż po godz. 10 poinformował nas st. kpt. Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Przy użyciu specjalistycznego sprzętu strażakom udało się wyciągnąć auto z wykopu.

Podczas działania służb przejazd ulicą Narutowicza był zamknięty. W tym rejonie miasta tworzyły się korki.

(k)

Film: Piotr Sikora

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