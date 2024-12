Psi nos na ratunek. Lily pomogła znaleźć mężczynę leżącego w wykopie

Gdy tylko Lily wyczuła, że na zewnątrz dzieje się coś niebezpiecznego, zaalarmowała swoją panią. Fot. archiwum rodzinne

Dzięki alarmowi, który w środku nocy podniósł pies, udało się w porę wezwać pomoc do mężczyzny leżącego w wykopie przy ul. Średniawskiego w Szczecinie. Temperatura powietrza nieznacznie przekraczała wtedy 0 st. C, więc bez pomocy czworonoga zdarzenie mogło mieć znacznie gorszy finał.

Wszystko wydarzyło się w nocy z piątku na sobotę (7 grudnia). Około godz. 3 Lily, dwuletnia akita, zaczęła głośno szczekać i domagać się wypuszczenia na zewnątrz. Jej właścicielka, pani Marta (nazwisko do wiadomości redakcji), próbowała najpierw uspokoić suczkę, ale pies coraz bardziej domagał się wyjścia z domu. W końcu więc wyszła z nim na spacer.

Na zewnątrz Lily wcale się jednak nie uspokoiła. Z miejsca podbiegła do znajdującego się w pobliżu wykopu, w którym w ciągu dnia prowadzone były prace przy podziemnych instalacjach i zaczęła głośno ujadać nad jego brzegiem. W ślad za nią podeszła tam też pani Marta, żeby sprawdzić, co tak bardzo zaniepokoiło jej pupila.

– We wnętrzu wykopu było zupełnie ciemno i w pierwszej chwili nic nie zauważyłam. Dopiero po chwili, gdy oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zobaczyłam, że na dole leży człowiek. Nie poruszał się i nie było z nim żadnego kontaktu – opowiada pani Marta.

Właścicielka akity natychmiast zaalarmowała służby. Wkrótce przyjechała policja i karetka pogotowia.

– Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego 35-letniego mężczyzny, który znajdował się na miejscu pod opieką policji – relacjonuje Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. – Pacjent w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bez widocznych obrażeń i dolegliwości, został przewieziony do szpitala.

Po tym zdarzeniu syn pani Marty przejrzał zapis monitoringu z kamery przy domu. Widać na nim wyraźnie, jak około godz. 1 w nocy mężczyzna podnosi barierkę zabezpieczającą wykop i uderzony przez nią wpada do środka. – Oznacza to, że spędził tam ponad dwie godziny, a temperatura na zewnątrz to były 2-3 st. C. Nie wiadomo, kiedy ktoś by go tam zauważył, gdyby Lily nie podniosła w porę alarmu – chwalą akitę jej właściciele. ©℗

(mak)