Ul. Tkacka w Szczecinie nieprzejezdna w połowie. Usuwają zapadlisko w jezdni

Od początku tego tygodnia trwało diagnozowanie, co było przyczyną zapadnięcia się po raz kolejny jezdni ul. Tkackiej w Szczecinie. To miejsce doskonale znane z długą kroniką podobnych sytuacji z nieodległej przeszłości od kiedy pas całej jej brukowanej jezdni przeszedł kapitalny remont i układana na nowo była nawierzchnia z granitowej kostki. Od czwartkowego poranka (15 września) od skrzyżowania z ul. Łaziebną do pl. Żołnierza Polskiego dla samochodów ulica już jest nieprzejezdna.

Jak długo potrwają prace w rejonie zapadliska i związane z tym utrudnienia w ruchu, na razie nie wiadomo. W wygrodzonym barierkami rewirze niemal na połowie jezdni po zerwaniu kostki wykonany został głęboki na kilka metrów wykop. Przed godz. 10 w tym miejscu za wygrodzeniem ze znakiem zakazu wjazdu stała koparka, a w jej kabinie odpoczywał operator w oczekiwaniu na przyjazd kolegów z ekipy pogotowia wodno-kanalizacyjnego ZWiK.

- Trwają wciąż poszukiwania przyczyny powstawania zapadliska. Do środowego popołudnia monitorowaliśmy miejsce z użyciem kamery. Było tam dużo wody. Po jej odpompowaniu kamera i tak niewiele pokazała. W związku z tym na tę chwilę nie mogę podać ani przyczyny ani określić ile czasu zajmą nie tylko te poszukiwania, ale i ile potrwa sama naprawa ulicy - powiedział nam po godz. 12 Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK.

©℗



(M)