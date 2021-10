Samochód osobowy uderzył w drzewo na ul. Koralowej w Szczecinie. Kierowca trafił do szpitala. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.

Do wypadku doszło we wtorek przed południem. Nie wiadomo, dlaczego kierowca uderzył w drzewo, przyczyny bada policja. Mężczyzna trafił do szpitala - przytomny, w stanie stabilnym, ale z obrażeniami głowy i klatki piersiowej.

Obecnie w miejscu tego zdarzenia nie ma utrudnień w ruchu.

(sag)