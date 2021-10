Tramwaj potrącił rowerzystę. Gigantyczne korki na Gumieńcach

Na ul. Ku Słońcu w Szczecinie tramwaj potrącił rowerzystę (zdarzenie miało miejsce na zjeździe z ronda Gierosa w kierunku centrum - oraz do stłuczki trzech aut na nitce ul. Ku Słońcu w kierunku Gumieniec - na wysokości Zespołu Szkół Łączności). Do wypadku doszło w środę 6 bm. przed godz. 8. Poszkodowany trafił do szpitala.

Komentarze

Torowa obstrukcja 2021-10-06 10:52:56 Szczecin i jego torowa "obstrukcja" rewolucja. Brak informacji jak pasażerowie dostali się do pracy? czy udało się podstawić alternatywę w postaci busa? Kolejny przykład że tramwaj to alternatywa dla komunikacji autobusowej nie odwrotnie jak to za tydzień ma się stać. Ile przykładów takich wypadków ma być w Szczecinie by ludzie na dobre się wkurzyli i wykopali tych kolesi z miejskich spółek poza granice naszego miasta. To jest nasz czas i nasze pieniądze! Oddajcie nam komunikacje!

PpP 2021-10-06 10:18:59 Torowa rewolucja. Akt 2? Jedno zdarzenie paraliżuje komunikację w mieście. Urok tramwajów. Daje do myślenia? Raczej nie. Na pewno nie Krzystkowi i jego ekipie

czytam 2021-10-06 10:04:48 Ten tekst pisała osoba kciukiem na smarkfonie prowadząc auto i malując usta ? Jak to jest zredagowane ? Wstyd .

Wacek Rondelek 2021-10-06 09:42:37 Całe szczęście, że to tramwaj. Gdyby to był kierowca samochodu, już by ogłoszono wyrok o winie tegoż kierowcy. Prawda jest taka, że ciemna masa rowerowa jeździ jakby nie obowiązywały żadne reguły. Czas najwyższy aby na rowerzystów, hulajnogowców klasycznych i elektrycznych, nałożyć takie same obowiązki jak na kierowców.

Obiektyw 2021-10-06 09:39:40 Rowerzysta będzie miał czas na przemyślenia … może to go czegoś nauczy.

to musiało się stać 2021-10-06 09:14:33 Jak zawsze rowerzysta uważał, że ma pierwszeństwo, a tu taka niespodzianka: tramwaj zjeżdżał z ronda i miał pierwszeństwo! Niech to da myślenia innym pedałowcom, którzy tak jeżdżą rowerami

faza 2021-10-06 09:13:59 do tych co zaraz zaczną tokować, że miał pierwszeństwo rowerzysta, pieszy itd... Pamiętam jak instuktor nauki jazdy zapytał się dlaczego wjeżdżam na skrzyżowanie bez rozglądania się, odpowiedziałem, że przecież mam pierwszeństwo ! Na to instruktor pokazał krzyż przy drodze i powiedzia : " tam leżą przeważnie Ci co mieli pierwszeństwo..." więc żadne przepisy nie zwalniają myślenia .

Monika 2021-10-06 09:04:59 Drogi Kurierze gigamtyczne korki są wszędzie. Kupcie se drona i zobaczycie jak mieszkańcy muszą żyć w mieście gdzie rządzą nieudacznicy

Pako 2021-10-06 09:03:36 Ja się pytam: kiedy wreszcie ci rowerzyści stracą możliwość jazdy przez pasy?! Zatrzymaj, przeprowadź i jedź-takie to trudne, strata 20 sekund? To lepiej żeby masa wypadków była? Jedzie taki 25 km/h i ja mam go widzieć jak z zza krzaka wyjeżdża na pasy?! Szczególnie mówię o rondzie uniwersyteckim, zjazd w kierunku europejskiej-nic tam nie widać zza tych krzaków więc to auto musi się zatrzymać za każdym razem bo a nóż jedzie jakiś kolarz :| jak będzie więcej rowerów to auta będą na rondach stały