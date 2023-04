Sam potrzebuje wsparcia, walczy o zdrowie mamy

Choroba Adama sprawiła, że jego więź z mamą stała się wyjątkowo silna. Teraz oboje potrzebują wsparcia. Fot. archiwum rodzinne

Adam Kiech ze Szczecina od urodzenia choruje na dziecięce, spastyczne porażenie mózgowe, czterokończynowe. Choroba sprawia, że ma trudności z poruszaniem i mową. A mimo to pracuje, załatwia część spraw urzędowych, maluje obrazy. To wszystko może robić dzięki swojej mamie, która całe życie go mocno wspiera. Tata zmarł nagle. Teraz zagrożone jest także życie jego mamy. Pan Adam potrzebuje pomocy!

Mimo licznych przeciwności losu, rodzina przez lata dobrze sobie radziła. Choroba Adama sprawiła, że jego więź z mamą stała się wyjątkowo silna.

- Jest najważniejszą osobą w moim życiu, moją podporą - wyznaje pan Adam. - Wychowała mnie na dobrego człowieka, ma ogromne pokłady cierpliwości i empatii. Jesteśmy sobie bardzo bliscy. Zrobię wszystko co mogę dla mojej ukochanej mamusi.

Wieść o chorobie mamy była dla niego potężnym ciosem. Diagnoza - złośliwy nowotwór szyjki macicy. Kobieta jednak wciąż, codziennie, opiekuje się synem. Ten widzi, że mama słabnie. Nie może być bezczynny. Jego pensja z Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym pracuje, nie wystarczy na pokrycie kosztów własnej rehabilitacji i leczenia mamy. Szczecinianin poprosił więc o pomoc ludzi dobrej woli - założył zrzutkę. A za wsparcie zaoferował coś od siebie - swój obraz namalowany ustami.

Obraz wystawiony na sprzedaż na platformie zrzutka.pl nie jest jego pierwszym dziełem. Jest jednak wyjątkowy ze względu na osobę, dla której powstał. Szczecinianin przez 30 dni malował ustami trzy przepiękne, galopujące konie, aby zyskać kolejną szansę na zdobycie pieniędzy dla chorej mamy.

Warto wspomnieć, że pan Adam ma także doświadczenie w pomaganiu innym.

- Sam również jestem wolontariuszem Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wraz z mamą pomagaliśmy biednym, dotkniętym wojną uchodźcom z Ukrainy - wyznaje. - Bardzo chcę, by mama wygrała walkę z rakiem.

Pan Adam marzy też o nowym wózku elektrycznym, dzięki któremu zyskałby więcej samodzielności. Stary sprzęt jest mocno wysłużony.

Każdy, kto chciałby wesprzeć szczecinianina i jego mamę, może to zrobić za pośrednictwem platformy zrzutka.pl (Zbiórka na leczenie mamy chorej na raka).

(k)