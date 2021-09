Sąd uchylił wyrok w sprawie Agnieszki Popieli

Prof. Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego na razie nie musi przepraszać marszałka Tomasza Grodzkiego za to, że napisała, że gdy jako lekarz zajmował się jej umierającą matką, "trzeba było dać 500 dolarów na operację". Sąd drugiej instancji uchylił wyrok, na mocy którego miała opublikować przeprosiny. Od wyroku apelował obrońca oskarżonej, mecenas Michał Lizak. Teraz wymiar sprawiedliwości jeszcze raz zbada tę sprawę.

Gdy prof. Tomasz Grodzki, znany szczeciński chirurg zajmujący się przeszczepami płuc, został nowym marszałkiem Senatu - i kolejną nadzieją opozycji na skuteczną walkę z rządami Prawa i Sprawiedliwości - prof. Popiela napisała na Facebooku tak: „Masakra. Pan profesor Grodzki kandydatem na marszałka Senatu. Jak moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę”.

Stanowisko profesora Grodzkiego

– Nie pamiętam żadnego kontaktu z autorką wpisu. Kategorycznie i stanowczo zaprzeczam, bym domagał się pieniędzy za operację. Wpłaty na działającą poza szpitalem fundację na rzecz transplantologii są absolutnie dobrowolne – odpowiedział prof. Grodzki w rozmowie z Wirtualną Polską. – Apeluję, zgodnie z wymową mojego wczorajszego orędzia, o opamiętanie. Tym niemniej, choć z natury jestem człowiekiem łagodnym, w przypadku dalszego oczerniania mojej osoby będę zmuszony wystąpić na drogę sądową w obronie mojego dobrego imienia.

Potem prof. Popiela zmiękczyła swój pierwszy komentarz. Napisała: „Ponieważ mój wpis wywołał dyskusje, wyjaśniam: Pan prof. T. Grodzki to wybitny torakochirurg, który pomógł mojej śp. Mamie. Dzięki niemu miała łatwiejszą śmierć i za to jestem wdzięczna. Napisałam to, co napisałam, bo objął wielką godność w Polsce, a to wymaga etyki na najwyższym poziomie. Jeśli to była fundacja, a ja nie dostałam faktury/rachunku/potwierdzenia wpłaty przez pomyłkę, to chętnie przeproszę. Powinna być dokumentacja fundacji. Prawda nas wyzwoli, jak mówił nasz Papież Jan Paweł II. Bardzo w to wierzę”.

Marszałek poczuł się zniesławiony. Wniósł sprawę przeciwko prof. Popieli. W pierwszej instancji sąd uznał uczoną za winną. Warunkowo zawiesił postępowanie karne, ale nakazał jej publikację przeprosin za pomówienia. Teraz wszystko rozpocznie się od początku. Nie wiemy, jak przebiegała rozprawa apelacyjna. Toczyła się z wyłączeniem jawności.

Wersja prokuratury

Sprawa wpisu prof. Popieli jest ważna, ponieważ to od niej zaczęły się oskarżenia o to, że prof. Grodzki brał łapówki. Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce mu postawić cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w 2006, 2009 i 2012 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa, łapówki w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach – w wysokości od 1500 do 7000 zł – lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Taka jest wersja prokuratury. Wniosek śledczych o uchylenie marszałkowi immunitetu - bo tylko takie uchylenie daje możliwość postawienia zarzutów - trafił do Senatu. Izba wyższa parlamentu jeszcze się nim nie zajęła.

Marszałek Grodzki od początku zaprzeczał wszelkim oskarżeniom. Mówił, że jest ofiarą politycznej nagonki. Zwracał uwagę, że przez lata nikt wobec niego żadnych oskarżeń nie formułował – dopóki nie został marszałkiem Senatu, opozycyjnego wobec rządu.©℗

Alan Sasinowski