Sąd oddalił zażalenie rolników. Muszą odblokować S3

Traktory blokują drogę S3 od 9 lutego. Przez ponad miesiąc protest odbywał się na węźle Pyrzyce. 12 marca został przeniesiony na węzeł Myślibórz. By go kontynuować, rolnicy złożyli w Urzędzie Miasta Myśliborza wniosek o organizację zgromadzenia od 19 kwietnia do 30 czerwca. Samorząd 15 marca wydał decyzję odmowną. Burmistrz Piotr Sobolewski uzasadnił to względami bezpieczeństwa, m.in. rosnącą liczbą kolizji (17 w ciągu miesiąca) i wypadków drogowych na objeździe blokady, czyli na drodze wojewódzkiej nr 119.

Walterowicz się z nim nie zgadza. "Sąd apelacyjny nie dał nam szansy na przedstawienie argumentów" – powiedział PAP. Dodał, że zwrócił się wnioskiem o pisemne uzasadnienie. Sąd ma na to 14 dni. "Rozważamy skargę do Strasburga" – zapowiedział.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił w piątek zażalenie rolników na utrzymaną przez sąd okręgowy decyzję burmistrza Myśliborza zakazującą im blokowania drogi S3. Rolnicy muszą do północy zakończyć blokadę. Rozważają skargę do Strasburga.

Komentarze

Radek 2024-04-19 22:32:19 Polish speedway- jak ci polskiego chleba , mleka zabraknie i polskiego kotleta to bedziesz jadł robaki od Czaskowskiego i zgniłe zboże z Ukrainy i Rosji!!

Ktos 2024-04-19 22:18:30 Jeszcze będziecie rolnikow prosić na kolanach, aby sprzedali Wam normalną, zdrowa żywność. Ale ich już będzie jak na lekarstwo. Ich dototychczasowa xiemie uprawiać będą obcy właściciele, a Polski rolnik będzie u nich wyrobnikiem. W ten sposób pozbędziemy się naszej ziemi i będziemy robolami u obcych. Szanujmy Polskiego rolnika. Ci , co wypisują przeciwko nim słowa pogardy i nienawiści, już niedługo będą tego żałować.

Polish Speedway 2024-04-19 21:40:22 W końcu urzędy i sądy uwzględniły prawa reszty mieszkańców do normalnego i sprawnego przemieszczania się, w końcu powiedziano STOP zachlanym, wsiowym zadymiarzom. Jak chcą protestować, to niech uderzą w domy i miejsca pracy polityków i urzędników, a nie utrudniają życie zwykłym obywatelom, z których zresztą żyją. Jestem dumny, że do zniesienia blokady przyczyniła się również specjalna petycja, którą zainicjowała mieszkanka Gorzowa - i tu z dumą ogłaszam, że ja również się pod nią podpisałem!!!

Polish Speedway 2024-04-19 21:35:11 No i git! Przez tych durnych kaloszy moje powroty z pracy na 1 zmianie to była męka. Dopóki nie zablokowali S3 to korek był jeszcze w miarę normalny i całkiem sprawnie schodził. Ale teraz to już zakrawało na paranoję. To chore, żeby wracać z pracy do domu ponad godzinę, a bez tej blokady szło to 2 razy szybciej. Nawet nie wiecie, jak Gorzowianie byli już wściekli na tych kaloszy. Ale w końcu dobrze się stało.

Rp 2024-04-19 21:24:29 Komu na złosc robicie , zwykłym ludziom , POlitycy latają samolotami i pasuje im to , że zwykli ludzie odwracają sie od Was .

Radek 2024-04-19 20:39:06 Od dzis niemcy bundeswera ma bronić wsch flanki NATO.... czyli.... az strach pomyśleć... 20ton jeżyn przejeto na granicy... 20ton jeżyn z Rosji..... no i co? Tusk handluje z ruskimi!

ZENEK 2024-04-19 19:50:18 Dlaczego pisząc komentarze używacie słowo ROLNIK, a nie producent czyli bamber?

Niech 2024-04-19 19:16:47 Niech się odwołuja teraz do Wojciechowskiego i Morawieckiego. Co za obłuda

itd 2024-04-19 19:15:47 Wole sady! To jakis zart,Rolnicy! Olewajcie ''wyroki'' slugosow upainca Bondarenki,Francuscy i iini rolnicy z zachodniej Europy by taki wyrok zlekcewazyli jako konstytucyjne prawo do protestu,

Ale jajka. 2024-04-19 19:10:31 Będą się odwoływać do Unijnego Sądu od manifestacji i protestów przeciwko tak nienawidzonej przez nich Unii. Niech się te chłopi w końcu określą.

Wiadomo 2024-04-19 18:26:31 Sądy należą do uśmiechniętego rządu, więc trudno się dziwić.

Blokujcie 2024-04-19 18:18:12 A6 i blokujcie Szczecin - po prostu - utrudniajcie szmaciakom którzy także na tym forum wyrzygują antypolskie wymiociny życie tak jak wam życie komplikują antypolskie i antyeuropejskie przepisy...

Trudno się pozbyć 2024-04-19 17:33:20 komuny i zasiedziałej od wojny żydo-komuny !To przez nich Polacy będą się wiekami tłumaczyć , że to nie MY wywoływaliśmy wojny, a Niemcy .To przez nich nie ma odszkodowania za wojnę . To przez nich Kacapy trzymały i trzymają Nas za ryj po wojnie i nadal ! To wreszcie ONI przerobili UE Schumana w pegerowski burdel niczym za PRL-u ! Teraz rządzą w Niemczech i Niemiece kaput ! Dobrze im tak , naziolom ! Szkoda tylko, że w Polsce nie idzie tej zarazy wyplenić ! Olszewski padł! Kaczyński be! Zgroza!

Tomasz 2024-04-19 17:13:44 Teraz w każdej sprawie Tusk będzie wykorzystywał "niezależne" "wolne sądy". Celem numer jeden ryżego są ludzie z CBA i rolnicy. Chce tu szybko "posprzątać" i kto mu podskoczy? Żle się dzieje w państwie polskim.

Max 2024-04-19 16:48:49 Dyktatura nie zezwala na protesty.

Gorsdorw 2024-04-19 16:47:05 Sądy i prokuratury to przechowalnie koszernych i germanów zabetonowane, zamurowane i bezkarne. Politykierzy i urzędasy za komuny, za kapitalizmu i za unii także etnicznie koszerni lub dojcze. Patrz obecny premier ryży niby Polak, ale etniczne korzenie dojcza ma. Trzeba ich wszystkich pozbawić stanowisk inaczej likwidacja rolnictwa. wcześniej zlikwidowano przemysł polski i handel polski.

@realista 2024-04-19 16:20:49 A Tobie rozum odebrało?

█▬█ █ ▀█▀ 2024-04-19 16:01:39 Sądy są nasze nie wasze polaczki. Tusk ma rację rolnicy w polsce są niepotrzebni